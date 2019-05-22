"Просьба Зеленского": Рада соберется на внеочередное заседание и рассмотрит два вопроса

Сегодня пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский отправил письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой провести в среду, 22 мая, внеочередное пленарное заседание парламента и рассмотреть вопросы относительно внесения изменений в законы Украины о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Спикер Рады отреагировал на письмо главы государства — назвал просьбу требованием и выдал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 22 мая в 12:00, говорится на сайте парламента.

В распоряжении говорится, что на заседании будут рассматриваться два вопроса: о внесении изменений в закон Украины О выборах народных депутатов Украины и о внесении изменений в закон Украины О публичных закупках.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12 часов 22 мая 2019 года…", — распорядился Парубий.Читайте такжеИнаугурация Зеленского: как президент лишил сна нардепов и членов Кабмина

/ iportal.rada.gov.ua

/ iportal.rada.gov.ua

Напомним, в Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента 2019, тогдашний президент Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему сопернику — Владимиру Зеленскому.

В Верховной Раде 20 апреля во время торжественного заседания прошла инаугурация Зеленского, после нее новый президент анонсировал роспуск парламента. Позже украинский лидер подписал указ о роспуске Рады, стала известна дата досрочных парламентских выборов.