За Зеленским следят: к президенту тайно приезжал зять Кучмы

В понедельник, 3 июня, СМИ огорошила новость, что зять второго президента Украины Леонида Кучмы, миллиардер Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

"Около 19 часов вечера пятницы, 31 мая, автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения", - отметили журналисты Схемы: коррупция в деталях.

Кроме того, автомобиль сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны бывшего президента Украины Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации Президента Владимира Зеленского видели и во вторник 28 мая.

По информации, представители СМИ уже отправили запросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и Виктору Пинчуку с просьбой объяснить, по какому поводу была их встреча, и каких договоренностей удалось достичь.

Указано, что редакция опубликует их, как только появится ответ.

Напомним, ранее политолог рассказал, какое влияние могут иметь на Владимира Зеленского олигархи.

Также ранее Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Украины на переговорах в Минске.