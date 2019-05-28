Какое влияние могут иметь на Зеленского олигархи

Поскольку тема волнует многих, делюсь "сокровенным знанием".

Президент Украины — специфическая должность. Потому что воспринимается как глава державы. И есть три момента, связанных с попытками влиять на его решения.

Игорь Коломойский / УНИАН

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ЦУНАМИ

Толпы людей отовсюду пытаются донести до Президента какую-то инфу. Даже если Президент или его аппарат пытаются отгородиться от этого потока, это невозможно. Он не сможет спрятаться от своего главы СБУ, от депутатов, от своих ключевых работников (напомню, что глава АП и первый помощник всегда конкурируют меж собой, в том числе, и за право формировать мнение Президента), от своих друзей и семьи, в конце концов. Очень скоро Президент становится более информированным по политическим вопросам, чем любой пытающийся влиять на него. Он автоматически знает больше тех, кто пытается учить его жизни.

2. НЕСООТВЕТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Довольно скоро Президент замечает, что все пытающиеся продавить через него свои интересы, на самом деле выступают тривиальными просителями. Потому что Президент обладает возможностями как осчастливить любого бизнесмена или политика, так и втоптать их в грязь. Не обязательно делает, но ощущает, что может. И здесь уже получается не столько влияние кого-то на Президента, сколько добрая воля, прихоть Президента удовлетворить чью-то просьбу, а чью-то проигнорировать.

Читайте такжеКоломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора

3. РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА

Попыток что-то втереть Президенту, сформировать его позицию по тому или иному вопросу настолько много, они происходят из разных центров, как правило, противоречат друг другу и в конечном итоге просто нивелируют друг друга. То есть, равнодействующая всех этих влияний стремится к нулю. Значительно серьезнее Президентом воспринимаются геополитические влияния, так как там центров силы меньше, и ошибка здесь может привести к исчезновению того, чем Президент руководит. То есть, исчезновению страны.

В конечном итоге, фавориты по влиянию у Президента бывают, но ненадолго, пока их не съедают конкуренты, которые все объединяются против такого фаворита. И уж точно не может быть одного центра, который управляет Президентом. Кудюкин не управлял Кравчуком. Пинчук не управлял Кучмой. Порошенко не управлял Ющенко. Ахметов не управлял Януковичем. И т.д.

Читайте такжеПолитические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго

Когда необходимо было реально повлиять на Президента по важному для страны вопросу, приходилось договариваться между собой. Противоборствующие меж собой высокопоставленные люди из разных сфер в условиях максимальной секретности договаривались, расписывали роли, заходили к Президенту и высказывать часть необходимой картины. А уже в голове Президента складывалась вся мозаика, и он считал это собственным решением. Но это — уникальные случаи.