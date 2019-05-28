Какое влияние могут иметь на Зеленского олигархи

Александр Кочетков

аналитик, политолог

28 мая 2019, 07:04

Короткий ответ - никакго. Или самое малое и очень непродолжительное.

Поскольку тема волнует многих, делюсь "сокровенным знанием".

Президент Украины — специфическая должность. Потому что воспринимается как глава державы. И есть три момента, связанных с попытками влиять на его решения.

Коломойский
Игорь Коломойский / УНИАН

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ЦУНАМИ

Толпы людей отовсюду пытаются донести до Президента какую-то инфу. Даже если Президент или его аппарат пытаются отгородиться от этого потока, это невозможно. Он не сможет спрятаться от своего главы СБУ, от депутатов, от своих ключевых работников (напомню, что глава АП и первый помощник всегда конкурируют меж собой, в том числе, и за право формировать мнение Президента), от своих друзей и семьи, в конце концов. Очень скоро Президент становится более информированным по политическим вопросам, чем любой пытающийся влиять на него. Он автоматически знает больше тех, кто пытается учить его жизни.

2. НЕСООТВЕТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Довольно скоро Президент замечает, что все пытающиеся продавить через него свои интересы, на самом деле выступают тривиальными просителями. Потому что Президент обладает возможностями как осчастливить любого бизнесмена или политика, так и втоптать их в грязь. Не обязательно делает, но ощущает, что может. И здесь уже получается не столько влияние кого-то на Президента, сколько добрая воля, прихоть Президента удовлетворить чью-то просьбу, а чью-то проигнорировать.

Читайте такжеКоломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора

3. РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА

Попыток что-то втереть Президенту, сформировать его позицию по тому или иному вопросу настолько много, они происходят из разных центров, как правило, противоречат друг другу и в конечном итоге просто нивелируют друг друга. То есть, равнодействующая всех этих влияний стремится к нулю. Значительно серьезнее Президентом воспринимаются геополитические влияния, так как там центров силы меньше, и ошибка здесь может привести к исчезновению того, чем Президент руководит. То есть, исчезновению страны.

В конечном итоге, фавориты по влиянию у Президента бывают, но ненадолго, пока их не съедают конкуренты, которые все объединяются против такого фаворита. И уж точно не может быть одного центра, который управляет Президентом. Кудюкин не управлял Кравчуком. Пинчук не управлял Кучмой. Порошенко не управлял Ющенко. Ахметов не управлял Януковичем. И т.д.

Читайте такжеПолитические извращения Зеленскому лечить придется тяжело и долго

Когда необходимо было реально повлиять на Президента по важному для страны вопросу, приходилось договариваться между собой. Противоборствующие меж собой высокопоставленные люди из разных сфер в условиях максимальной секретности договаривались, расписывали роли, заходили к Президенту и высказывать часть необходимой картины. А уже в голове Президента складывалась вся мозаика, и он считал это собственным решением. Но это — уникальные случаи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ринат Ахметов Петр Порошенко Игорь Коломойский Владимир Зеленский Виктор Янукович Виктор Ющенко Леонид Кравчук Александр Кочетков Виктор Пинчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:27
Гройсман поведет на выборы часть Кабмина
07:17
Есть ли жизнь после Гройсмана: какие шансы на отставку премьера и что это значит
07:04
Какое влияние могут иметь на Зеленского олигархи мнение
06:53
Когда не начинать новые дела: астролог назвала дни и часы
06:46
В Украине решили внедрить новые медицинские профессии
06:27
"Эта фигура!": жена Позитива из Время и Стекло восхитила сеть аппетитными формами в бикини
05:39
"Либо некачественно освятили, либо Господь гневается": в российскую космическую ракету после старта ударила молния Видео
05:10
"Без сумасшествия Омеляна": украинский эксперт оценил убытки от ухудшения отношений с РФ Видео
04:51
Кусок планеты Нибиру упал в Австралии Видео
04:24
"Супер сиськи": звезда сериала Школа удивила сеть смелым фото в нижнем белье Видео
03:40
Все дело в контрасте: названа привычка, на корню убивающая зрение
03:11
Лето не наступит: пришельцы нападут на Землю и уничтожат все живое
02:45
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
02:26
"Ежедневный, мать его, труд!": Маша Ефросинина дала жизненные советы женщинам
01:51
Искусственный интеллект оживил Мону Лизу: опубликовано видео Видео
01:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
01:28
Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности
01:10
Диетолог развеяла миф о появлении целлюлита
00:45
Получили самовары: украинские певцы засветились на премии в России
00:34
В России отменили роуминг
00:13
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
27 мая, понедельник
23:43
Известный российский комик угодил в базу Миротворца из-за Крыма
23:20
"Вернусь к людям": Луценко рассказал об отставке и будущем в политике
22:57
Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям
22:25
Вакарчук представил членов своей партии Голос
21:56
Главные новости 27 мая: бунт в одесской колонии и решение Верховного суда насчет иска к Зеленскому Фото Видео
21:47
"Заеб*ли пи*деть и пи*дить": журналист Дубинский идет в депутаты для исключения прохождения Кононенко в Раду
21:20
"Грозы, град, сильный ветер": ряду областей Украины и Киеву "светят" погодные неприятности
20:50
Бунт в одесской колонии: в полиции уточнили количество пострадавших Фото Видео
20:45
400 метров от врага: Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе Фото
20:12
Проверка от НАЗК: у нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира
20:10
Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому
19:34
Сергей Стаховский вылетел с Ролан Гаррос
19:22
У Зеленского обнародовали логотип партии Слуга народа Видео
19:01
Фабри Гонсалес покинул Карпаты
18:55
"Предаст Украину – потеряет жизнь": Ярош пригрозил Зеленскому
18:41
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос
18:13
Джулиани озвучил мессендж Зеленскому от Трампа
18:10
Петиция в поддержку Зеленского набрала голоса, необходимые для рассмотрения
18:01
Мама, я хочу собаку: украинских детей научат обращению с четвероногими новости компании
17:51
Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики
17:40
В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии Фото Видео
17:36
Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала
17:21
Богдан Троцько рассказал о новинках инвестирования на Международном конгрессе в Польше новости компании
17:01
Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц
16:38
Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский Фото
16:20
"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского
16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять