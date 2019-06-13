Главные новости 13 июня: сроки встречи Зеленский — Трамп и список Слуги народа на выборы в Раду 2019

13 июня 2019, 16:19

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 13 июня.

Новости Украины и мира за 13 июня 2019 — Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом после парламентских выборов 2019
Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом после парламентских выборов 2019 / Reuters

В четверг, 13 июня, стали известны сроки встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

В этот же день был опубликован список членов партии украинского лидера Слуга народа, которые будут принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду (запланированы 21 июля).

Еще стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин сделал дружественное высказывание об Украине.

Также появилась информация, что глава партии Слуга народа, политтехнолог Дмитрий Разумков анонсировал отмену моратория на продажу земли.

Кроме того, опубликован прогноз погоды на сегодня, синоптики предупредили, что будет душно и жарко.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 13 июня.

Сроки встречи Владимир Зеленский — Дональд Трамп

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Зеленский встретится с Трампом в ближайшие месяцы. Встреча прогнозируется после 21 июля.

Список партии Слуга народа на выборы в Раду 2019

В досрочных парламентских выборах в Украине будет принимать участие 201 член партии Слуга народа:

1. Разумков Дмитрий Александрович;

2. Стефанчук Руслан Алексеевич;

3. Венедиктова Ирина Валентиновна;

4. Арахамия Давид Георгиевич;

5. Янченко Галина Игоревна;

6. Федоров Михаил Альбертович;

7. Корниенко Александр Сергеевич;

8. Красносельская Анастасия Олеговна;

9. Ткаченко Александр Владиславович;

10. Беленюк Жан Венсанович;

11. Бабак Сергей Витальевич;

12. Криклий Владислав Артурович;

13. Шуляк Елена Алексеевна;

14. Наталуха Дмитрий Андреевич;

15. Ясько Елизавета Алексеевна;

16. Оржель Алексей Анатольевич;

17. Герус Андрей Михайлович;

18. Радуцкий Михаил Борисович;

19. Монастырский Денис Анатольевич;

20. Гетманцев Даниил Александрович;

21. Малюська Денис Леонтьевич;

22. Холодов Андрей Иванович;

23. Гео Лерос Багратович;

24. Кальченко Сергей Витальевич;

25. Ткаченко Максим Николаевич;

26. Чернев Егор Владимирович;

27. Юраш Святослав Андреевич;

28. Сушко Павел Николаевич;

29. Верещук Ирина Андреевна;

30. Кубраков Александр Николаевич;

31. Коробкова Елена Анатольевна;

32. Диденко Юлия Александровна;

33. Соломчук Дмитрий Викторович;

34. Ананченко Михаил Олегович;

35. Коваленко Анна Николаевна;

36. Неклюдов Владлен Михайлович;

37. Кривошеев Игорь Сергеевич;

38. Ионушас Сергей Константинович;

39. Завитневич Александр Михайлович;

40. Струневич Вадим Олегович;

41. Воронов Владимир Анатольевич;

42. Аристов Юрий Юрьевич;

43. Кисель Юрий Григорьевич;

44. Галайчук Вадим Сергеевич;

45. Ковалев Артем Владимирович;

46. Стерничук Валерий Александрович;

47. Михайлюк Галина Олеговна;

48. Бабий Роман Вячеславович;

49. Качура Александр Анатольевич;

50. Новосад Анна Игоревна;

51. Культенко Артем Валерьевич;

52. Марусяк Олег Романович;

53. Кириченко Николай Александрович;

54. Третьякова Галина Николаевна;

55. Халимон Павел Витальевич;

56. Мошенец Елена Владимировна;

57. Саладуха Ольга Валерьевна;

58. Коваль Ольга Владимировна;

59. Загоруйко Алина Леонидовна;

60. Бондаренко Олег Владимирович;

61. Крячко Михаил Валерьевич;

62. Бардина Марина Олеговна;

63. Марченко Людмила Ивановна;

64. Юнаков Иван Сергеевич;

65. Володина Дарья Артемовна;

66. Савченко Ольга Станиславовна;

67. Гринчук Оксана Анатольевна;

68. Козак Владимир Васильевич;

69. Лысюк Андрей Александрович;

70. Сова Александр Георгиевич;

71. Боярчук Роман Михайлович;

72. Ватрас Владимир Антонович;

73. Мулик Роман Миронович;

74. Тарасов Олег Сергеевич;

75. Костюх Анатолий Вячеславович;

76. Брагар Евгений Вадимович;

77. Безгин Виталий Юрьевич;

78. Кавун Ольга Александровна;

79. Салийчук Александр Вячеславович;

80. Репина Элла Анатольевна;

81. Пушкаренко Арсений Михайлович;

82. Заблоцкий Марьян Богданович;

83. Клочко Андрей Андреевич;

84. Овчинникова Юлия Юрьевна;

85. Мережко Александр Александрович;

86. Устенко Алексей Олегович;

87. Кабанов Александр Евгеньевич;

88. Вениславский Федор Владимирович;

89. Булах Лада Валентиновна;

90. Петруняк Евгений Васильевич;

91. Мариковський Александр Валерьевич;

92. Федиенко Александр Павлович;

93. Мотовиловец Андрей Викторович;

94. Колесник Анна Сергеевна;

95. Богуцкая Елизавета Петровна;

96. Нагаевский Артем Сергеевич;

97. Потураев Никита Русланович;

98. Якименко Павел Витальевич;

99. Соколов Михаил Юрьевич;

100. Кунаев Артем Юрьевич;

101. Вяхирь Дмитрий Сергеевич;

102. Павлюк Максим Васильевич;

103. Мокан Василий Иванович;

104. Пидласа Роксолана Андреевна;

105. Торохтий Богдан Григорьевич;

106. Дмитриева Оксана Александровна;

107. Шол Маргарита Витальевна;

108. Костин Андрей Евгеньевич;

109. Горбенко Руслан Александрович;

110. Жупанин Андрей Викторович;

111. Тистык Ростислав Ярославович;

112. Кравчук Евгения Михайловна;

113. Яковлева Нелли Ильинична;

114. Гривко Сергей Дмитриевич;

115. Павловский Петр Иванович;

116. Аллахвердиева Ирина Валерьевна;

117. Винтоняк Елена Васильевна;

118. Заславский Юрий Иванович;

119. Задорожный Андрей Викторович;

120. Шипайло Остап Игоревич;

121. Шинкаренко Иван Анатольевич;

122. Совгиря Ольга Владимировна;

123. Крейденко Владимир Викторович;

124. Тарасенко Тарас Петрович;

125. Сольский Николай Тарасович;

126. Фролов Павел Валерьевич;

127. Новиков Михаил Николаевич;

128. Подгорная Виктория Валентиновна;

129. Хоменко Елена Викторовна;

130. Остапенко Анатолий Дмитриевич;

131. Цыба Татьяна Викторовна;

132. Калаур Иван Романович;

133. Гришина Юлия Николаевна;

134. Руденко Ольга Сергеевна;

135. Копыленко Александр Любимович;

136. Манзий Сергей Владимирович;

137. Санченко Александр Владимирович;

138. Маслов Денис Вячеславович;

139. Швачко Антон Алексеевич;

140. Кострийчук Сергей Владимирович;

141. Божков Александр Валерьевич;

142. Михайлюк Артем Александрович;

143. Васюк Александр Александрович;

144. Ермоленко Дмитрий Юрьевич;

145. Короленко Валентина Юрьевна;

146. Лактионова Наталья Валентиновна;

147. Тарарин Николай Александрович;

148. Сверба Инна Станиславовна;

149. Мельник Сергей Васильевич;

150. Палийчук Юлия Владимировна;

151. Слинько Дмитрий Михайлович;

152. Тригуб Владимир Владимир;

153. Портной Роман Александрович;

154. Козуб Богдан Юрьевич;

155. Москаленко Сергей Валерьевич;

156. Карабута Сергей Александрович;

157. Перепичай Татьяна Сергеевна;

158. Федоренко Юрий Сергеевич;

159. Кваша Оксана Александровна;

160. Отраднова Олеся Александровна;

161. Киевец Елена Валерьевна;

162. Кармаза Александра Александровна;

163. Моркляник Богдан Васильевич;

164. Баланюк Юрий Викторович;

165. Резникова Виктория Викторовна;

166. Слободян Елена Николаевна;

167. Мисяць Андрей Петрович;

168. Выдолоб Дмитрий Викторович;

169. Калина Кристина Андреевна;

170. Рагимова Анастасия Борисовна;

171. Федорова Кристина Валерьевна;

172. Ананян Элизабет Гариковна;

173. Бондаренко Екатерина Андреевна;

174. Романюк Екатерина Александровна;

175. Федосова Антонина Владимировна;

176. Еськов Алексей Алексеевич;

177. Витикач Виталий Викторович;

178. Капустянский Юрий Викторович;

179. Хомич Игорь Васильевич;

180. Фурман Владимир Анатольевич;

181. Журавнивский Валерий Казимович;

182. Королев Денис Сергеевич;

183. Масевич Станислав Андреевич;

184. Расенко Артем Александрович;

185. Черевань Артур Леонидович;

186. Тереба Надежда Игоревна;

187. Литвиненко Ирина Сергеевна;

188. Москаленко Диана Сергеевна;

189. Тетерева Елена Игоревна;

190. Яременко Екатерина Сергеевна;

191. Вдовенко Мария Владимировна;

192. Дискант Сергей Николаевич;

193. Бевзан Юрий Степанович;

194. Сипко Марина Александровна;

195. Бельская Марина Александровна;

196. Майбородюк Павел Викторович;

197. Опимах Юрий Витальевич;

198. Ковальчук Евгений Андреевич;

199. Грибков Сергей Викторович;

200. Мосийчук Дмитрий Александрович;

201. Чизмар Эдуард Федорович.

Дружественное высказывание Владимира Путина об Украине

Путин заявил, что отношения между РФ и Украиной неизбежно восстановятся.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами…", — сказал российский лидер.

Анонс отмены моратория на продажу земли

Разумков сообщил, что мораторий на продажу земли сельхозназначения может быть отменен через год. По его словам, в Украине нужно будет открывать рынок земли, мораторий на продажу земель вводится из года в год, поскольку это кому-то выгодно.

Погода в Украине: прогноз на сегодня

Синоптики спрогнозировали, что 13 июня в Украине днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Дожди ожидаются только в захваченном РФ Крыму, на Сумщине, на Черниговщине, а также в Черновицкой и в Ивано-Франковской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия отношения встреча Верховная Рада погода Владимир Зеленский Земля мораторий Дональд Трамп Владимир Путин Слуга народа выборы-2019 Дмитрий Разумков новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:19
"Есть угроза пророссийского реванша": Вятрович обьяснил, почему идет в Раду с командой Порошенко
16:19
Лесбиянки зарезали ребенка, который не превратился в девочку после отрезания пениса
16:19
Главные новости 13 июня: сроки встречи Зеленский — Трамп и список Слуги народа на выборы в Раду 2019
16:17
"Стена Яценюка": пограничники прокомментировали передачу в суд дело о хищении средств
16:04
Амбициозно, но реально: Климкин назвал сроки вступления Украины в ЕС
15:39
В России отказались признавать переименование Киева в США
15:27
Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему
15:13
Джошуа выгнал своего тренера
15:01
"Это элемент войны": В Генштабе объяснили скандальное предложение о запрете ответной стрельбы на Донбассе
15:00
Аферист выдал другого кота за пропавшего любимца Бари Алибасова и забрал 800 тысяч рублей
14:28
Партия Зеленского выложила в Сеть свой список на выборы в Раду
14:18
Украина - Южная Корея: анонс финала ЧМ-2019, кто судьи, прогнозы букмекеров, где смотреть
14:05
В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Киев "проламываться" кораблями через Керченский пролив
13:46
СМИ "засветили" людей из первой десятки партии Саакашвили
13:44
Вытащила на себе 52 человека: стало известно о медсестре-героине пожара в одесской психбольнице
13:13
Куда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в Раду мнение
12:50
Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах Видео
12:35
Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики
12:18
"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото
12:01
Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли Видео
11:56
"По себе знаю": Путин посочувствовал Зеленскому и признался, чего ждет от президента Украины
11:48
В сеть просочилось фото со свадьбы Сергея Лазарева
11:34
Доллар рьяно отыгрался на гривне за предыдущие падения
11:34
Новый тренер Шахтера рассказал, в какой футбол будет играть команда
11:17
"Киев основал Куй" и "Поздравляю, куевляне": США переименовали Киев
11:00
Villa Krim: фаворит по созданию историй новости компании
10:58
Динамо будет судиться в Лозанне
10:55
В Борисполе мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его в огороде
10:00
В Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа
09:50
Путин пожаловался: отношения России с США становятся все хуже и хуже
09:41
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
09:20
"Роковая оценка": в Киеве студент покончил с собой Фото
08:34
Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня
08:30
Избиратель украинских партий – кто он? мнение
08:10
Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли
08:05
Вареники с вишней из разного теста: рецепты без затей Фото Видео
07:40
В России вызревает заговор против Путина — Гиркин Видео
07:37
Ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку
07:15
Что не так со списком партии Порошенко на выборах в Раду
06:58
Ожидания украинцев не способен оправдать ни один президент мнение
06:31
Рождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги
06:01
В Минздраве рассказали, чем опасны для женщин высокие каблуки
05:34
Диетолог назвала три правила здорового перекуса на работе
04:55
Голая Tayanna позировала на публичном пляже
04:08
Выборы 2019: эксперт спрогнозировал результат партии Вакарчука
03:01
Экономист оценил предложенный у Зеленского способа закупки Украиной газа в РФ
02:23
Солистка The Hardkiss публично засветила белье
01:37
Путин допускает восстановление отношений России и Украины
01:14
Названы самая опасная и самая безопасная страны мира
00:48
Ученые назвали улучшающий память овощ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять