"Позор государства": суд отпустил подозреваемого в убийствах на Майдане экс-беркутовца

Экс-беркутовца отпустили под домашний арест / Reuters

16 июля, во вторник, подозреваемый в расстреле активистов Евромайдана, бывший беркутовец Сергей Тамрута согласно решению Святошинского районного суда Киева отправился под домашний арест.

"Суд считает необходимым заменить ранее избранную в отношении обвиняемого Тамтуры меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - заявил судья Сергей Дячук.

По информации, Тамтуру освободили прямо в зале суда, домашний арест продлится до 16 сентября.

В то же время суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября, четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам – Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому.

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Напомним, ранее в ГПУ назвали виновника блокировки расследования дел Майдана. Глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обвинил Сергея Кизя в блокировке расследования дел Майдана в регионах.

Ранее в здании ГПУ умер подозреваемый в преступлениях против майдана экс-прокурор Андрей Сайчук.