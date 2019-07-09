В ГПУ назвали виновника блокировки расследования дел Майдана

Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется / УНИАН

Глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обвинил Сергея Кизя в блокировке расследования дел Майдана в регионах.

Об этом Горбатюк сообщил в эфире Громадского.

По его словам, с приходом Кизя на должность начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыта и закрыта безосновательно", - отметил Горбатюк.

Он также рассказал, что в полномочия его Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное, по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.

Ранее в здании ГПУ умер подозреваемый в преступлениях против майдана экс-прокурор.