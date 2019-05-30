"Пять лет работы коту под хвост": адвокат рассказал о "достижениях" Луценко в ГПУ и почему в нем заинтересован Порошенко

Каковы "достижения" Луценко в ГПУ / Униан

Юрий Луценко на посту генпрокурора был малоэффективен – зато на этом месте он может быть очень полезен экс-президенту Петру Поршенко.

Об этом Главреду рассказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, Луценко как генпрокурор запомнился только провалами.

"Я не помню, чтобы Юрий Луценко на должности генерального прокурора совершил вещи, которые имели бы положительное влияние на правоохранительные органы или помогли стране. Зато хорошо известны его провалы. Это дело той же "Новой почты" (в прошлом году там провели обыски), с обвинениями беглых чиновников в каких-то преступлениях, и сейчас он пытается говорить противоположное, что никто нечего не совершал и доказательств нет. Из положительных вещей – конечно, были задержания мелких взяточников, но мы до сих пор не видим по ним приговоров судов. Опять же скандал с антикоррупционной прокуратурой, связанный с тем, что заместитель генерального прокурора сливал информацию в отношении народного депутата Мартыненко", – перечислил Кравец.

Читайте также"Луценко на своем посту – это оксюморон": политолог раскрыл коварный замысел генпрокурораОн отметил, генпрокурор не расследовал ни одного резонансного дела.

"Дела Майдана, нападения и убийства активистов, журналистов, расследования по бывшим чиновникам, даже та же черная книга с откатами бывших представителей власти – все это не расследовано. А последние решения Луценко – о ликвидации двух департаментов международного сотрудничества и спецрасследований – фактически привели к тому, что все дела против бывшего руководства страны, и дела, связанные с расследованиями убийств людей на Майдане, выкинуты коту под хвост. То есть пять лет работы", – пояснил юрист.

При этом у адвоката вызывает большие сомнения предположение о том, что должность генпрокурора нужна Луценко, чтобы защититься от возможных преследований новой власти.

Читайте такжеНовый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место"Возможно, он держится за должность по просьбе Петра Алексеевича, чтобы определенным образом быть в курсе всех уголовных дел, которые расследуются и будут открыты в отношении бывшего президента. Генпрокурор может вовремя о них докладывать, а потом максимально тормозить расследования этих дел. Те сотрудники генпрокуратуры, с которыми я общаюсь, они сами довольно отрицательно относятся к его личности на этом посту. Считают, что он попытался подстроить свою должность под личные разборки и удовлетворение своих амбиций", – рассказал Главреду Кравец.