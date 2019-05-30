Обмани, но останься: почему Луценко вцепился в кресло генпрокурора

Генпрокурор Юрий Луценко, которого новый президент призвал покинуть пост еще в первый день своего вступления в должность, назвал новую дату своего ухода.

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генерального прокурора", - сказал Луценко в эфире одного из телеканалов.

И уточнил, что должен с "коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы". И только после этого Юрий Витальевич пойдет в политику.

Назначить нового главу ГПУ и уволить Юрия Луценко пока не получится. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. По его словам, Рада нынешнего созыва не будет поддерживать инициативы Владимира Зеленского. А использует трибуну для шоу и собственного пиара.

Пиарился для будущей карьеры

Политолог Алексей Якубин объясняет, что Юрий Луценко пытается максимально использовать должность генерального прокурора для самопиара.

Читайте такжеНовый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место"Луценко на этом посту – это уже в какой-то мере оксюморон. Он в первую очередь политик, и по факту это беспрецедентно, когда человек без юридического образования и всяких контекстов возглавил генеральную прокуратуру – орган, требующий юридической грамотности. И годы пребывания Луценко в должности скорее запомнились тем, что он просто пытался использовать эту площадку для личного самопиара. Это, кстати не исключает того, что часть среднего звена генпрокуратуры профессионально тянула свою работу. И многие цифры достижений ГПУ, которые Луценко показывает, на самом деле являются результатом работы того остаточного профессионального звена, которое там есть", - говорит Якубин.

По его словам, Луценко преследовал цель – занять кресло премьера. Но не сложилось.

"Использование самопиара было расчетом, что должность генерального прокурора станет трамплином для дальнейшей политической карьеры и ее ускорения. Я так понимаю, что речь шла о должности премьер-министра. Потому что об этом ходило много слухов и раньше, а в канун президентской избирательной кампании Луценко себя предлагал в роли вип-агитатора для Петра Порошенко. Но в итоге это закончилось тем, что Владимир Гройсман все равно остался в роли премьер-министра", - говорит Якубин.

По данным сайта Слово и дело, генпрокурор за три года своей работы, выполнил 18,7% своих обещаний.

"Оценивая его деятельность, общество видит, что все это время генеральная прокуратура ориентировалась больше на политические заказы, чем на реальную работу, связанную с активной борьбой с коррупцией и так далее. Мне кажется, что Луценко рассчитывал быстро конвертировать достижения в политические баллы. Например, дело беглого Януковича. Но по факту он пролетает в этом политическом цикле. И сейчас он пытается задержаться на должности генпрокурора - хочет получить некие гарантии в американском сюжете, связанном с делом адвоката Дональда Трампа", - добавляет Якубин.

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А что касается будущего Юрия Луценко, то он ухватился за должность по одной простой причине – поход на выборы под вопросом, а пост в ГПУ позволит ему избежать ответственности.

"Те политические силы, с которыми он планировал идти на выборы, например, к тому же Виталию Кличко, сейчас сами ищут куда пристроиться. Так как особого рейтинга у них нет. И Луценко в большей мере думает – как ему сохранить тот капитал и часть влияния, которое он имеет, избежать ответственность и максимально долго просидеть на должности генпрокурора при новом президенте. Отсюда и звучат эти фразы – как только пройдут парламентские выборы, я готов уйти. До этого он говорил то же самое про президентские выборы. А еще задолго до этого заявлял, что покинет пост через полтора года, как только будет закончено дело, связанное с Виктором Януковичем", - добавляет политолог.

Держится по просьбе Порошенко?

Адвокат Ростислав Кравец, которого мы пробросили вспомнить достижения Юрия Луценко, говорит, что генпрокурор запомнился только провалами.

"Я не помню, чтобы Юрий Луценко на должности генерального прокурора совершил вещи, которые имели бы положительное влияние на правоохранительные органы или помогли стране. Зато хорошо известны его провалы. Это дело той же "Новой почты" (в прошлом году там провели обыски), с обвинениями беглых чиновников в каких-то преступлениях, и сейчас он пытается говорить противоположное, что никто нечего не совершал и доказательств нет. Из положительных вещей - конечно были задержания мелких взяточников, но мы до сих пор не видим по ним приговоров судов. Опять же скандал с антикоррупционной прокуратурой, связанный с тем, что заместитель генерального прокурора сливал информацию в отношении народного депутата Мартыненко", - говорит Кравец.

И добавляет, генпрокурор не расследовал ни одного резонансного дела.

"Дела Майдана, нападения и убийства активистов, журналистов, расследования по бывшим чиновникам, даже та же черная книга с откатами бывших представителей власти – все это не расследовано. А последние решения Луценко о ликвидации двух департаментов международного сотрудничества и спецрасследований, фактически привели к тому, что все дела против бывшего руководства страны, и дела, связанные с расследованиями убийств людей на Майдане, выкинуты коту под хвост. То есть, пять лет работы.

Читайте такжеПочему Зеленский совершит большую ошибку, оставив Луценко генпрокуроромПо словам адвоката, предположение о том, что Юрия Луценко будут преследовать представители новой власти, а должность подразумевает какие-то гарантии неприкосновенности, вызывает большие сомнения.

"Возможно, он держится за должность по просьбе Петра Алексеевича, чтобы определенным образом быть в курсе всех уголовных дел, которые расследуются и будут открыты в отношении бывшего президента. Генпрокурор может вовремя о них докладывать, а потом максимально тормозить расследования этих дел. Те сотрудники генпрокуратуры, с которыми я общаюсь, они сами довольно отрицательно относятся к его личности на этом посту. Считают, что он попытался подстроить свою должность под личные разборки и удовлетворение своих амбиций", - говорит нам адвокат.

Вмешивался в дела Майдана

Что касается дел по Майдану, то ранее начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк объяснял нам – со стороны Луценко было прямое вмешательство в дела по Майдану.

"Например, военная прокуратура закрыла уголовное производство по одному из эпизодов, мы забрали это дело себе. Собрали доказательства и огласили подозрение причастным. А Юрий Луценко принимает решение опять передать дело в военную прокуратуру тем, кто его уничтожил. Для чего? Наверное, чтобы повторно его уничтожить. Но есть еще десятки коррупционных производств, которые касаются бывших топ-чиновников. Там, чтобы никого невозможно было привлечь к ответственности, генпрокурор вмешивался и забирал производства", - рассказал Горбатюк.

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По его словам, есть еще много искусственно созданных проблем, которые мешают раскрытию преступлений.

"Затягиваются назначение следователей, у нас на сегодня шесть вакансий не могут быть заполнены. Сейчас в группе работают сорок следователей территориальный прокуратур и им ежемесячно надо подписывать командировки. И каждый раз на пять-десять дней затягивается. Им там грозят увольнениями за прогулы. Вроде мелочи, на так происходит каждый раз. Вот сейчас две недели сидим и ждем подписи генпрокурора в документах, которые у него лежат. А он не может этого сделать. И если это все собрать в комплекс, то выходит, что генеральный прокурор не заинтересован в расследовании дел", - сказал нам Горбатюк.

"Луценко не дают работать"

Что касается другого громкого дела, расстрела пяти правоохранителей в Княжичах, то родственники пострадавших уверяют – дело не завершено не по вине Луценко.

Напомним, в декабре 2016-го под Киевом якобы в результате перестрелки было убито пятеро правоохранителей. Речь идет о бойце КОРДа, двух оперативников из киевской полиции и двух сотрудниках госохраны. По ним открыли огонь якобы в результате трагической случайности – спецслужбы ловили в ту ночь банду правоохранителей, которые грабили дома. И в темноте настоящих полицейских якобы приняли за преступников. Бандитам, к слову. Тогда удалось скрыться.

Юрий Луценко еще в начале 2017-го заявил, что руководители спецоперации, которые непосредственно присутствовали на месте стрельбы, будут обвинены в очень тяжких преступлениях. Но, спустя два с половиной года так никто и не наказан.

Читайте такжеАдвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые граблиОтец погибшего в том расстреле сотрудника Госохраны 24-летнего Сергея Орлова говорит, что виновные не наказаны не по вине Луценко.

"От него ничего не зависело в нашем деле, ведь он обычный руководитель. Спустя столько времени Луценко не может добиться экспертиз от МВД. Потому что глава ведомства Арсен Аваков запретил своим подчиненным предоставлять информацию генпрокуратуре. И уже два с половиной года ГПУ пишет письма в Нацполицию, например, предоставьте документы о КОРД. А там отвечают генпрокурору, чтобы обращался в посольство США, так это спецподразделение было создано под руководством Штатов. И несмотря на то, что уже 80 томов уголовного дела, Луценко ничего не может сделать", - объясняет нам Александр Орлов.