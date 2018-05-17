Кровавая перестрелка полицейских в Княжичах: В ГПУ назвали подозреваемых

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила о том, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области.

Как сообщила Сарган в Facebook, в деле 5 подозреваемых:

— начальник управления уголовного розыска полиции Киева;

— заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления столичной полиции;

— старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Киева;

— начальник управления оперативной службы полиции столицы;

— начальник отдела управления оперативной службы полиции Киева.

По ее словам, все пятеро 4 декабря ночью в селе Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть, "умышленно, незаконно и безосновательно" организовали применение огнестрельного оружия против людей, что повлекло смерть четырех сотрудников Национальной полиции.

Сарган сообщила, что действия вышеупомянутых подозреваемых также привели к повреждению служебных автомобилей и другого имущества полиции, причинив ущерб государству на 3,2 миллиона гривен.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что указанные лица обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса), организации покушения на умышленное массовое убийство (ч. 2 ст. 115), а также в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК).

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.