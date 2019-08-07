Макрон пообещал Зеленскому поговорить с Путиным

Макрон пообещал Зеленскому / официальный сайт президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал обсудить с главой РФ Владимиром Путиным скорейшее проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Зеленский сообщил Макрону о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела на Донбассе, и призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта, говорится на сайте ОП.

В свою очередь, в Елисейском дворце пообещали, что Макрон поговорит с Путиным на эту тему 19 августа.

"Президент Республики заверил его (Зеленского – ред.) в том, что Франция в полной мере настроена на достижение конкретных результатов в сжатые сроки в рамках работы в нормандском формате. Он сообщил, что поднимет эту тему во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 августа", - сказано в сообщении.

Напомним, 6 августа Владимир Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону. Украинский президент призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

7 августа Владимир Зеленский во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.