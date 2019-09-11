Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова

Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов людей Порошенко / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский отменил дипломатические ранги "чрезвычайных и полномочных послов" Владимира Арьева и Артура Герасимова, назначенные пятым главой государства Петром Порошенко.

В указе №680 Зеленский указал, что такие "плюшки" были выданы людям Порошенко безосновательно.

"Отменить такие, как выданные безосновательно: указ президента Украины от 18 мая 2019 № 275 О присвоении дипломатических рангов в части, касающейся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову; указ президента от 19 мая 2019 года №298 о присвоении дипломатического ранга", - сказано в указе.

К слову, указом от 19 мая 2019 года Порошенко присвоил присвоении Георгию Логвинского дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее Владимир Зеленский с юмором представил нового главу МИД Пристайко.