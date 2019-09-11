Зеленский с юмором представил нового главу МИД Пристайко

Вадим Пристайко был официально представлен как глава МИД / УНИАН

Президент Владимир Зеленский 11 сентября во время пресс-конференции представил нового главу Министерства иностранных дел Вадима Пристайко.

"Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, в течение которых... Были звонки со сложными людьми – надо было принимать решения в одну секунду. Вадим Владимирович это делал", - отметил Зеленский.

В свою очередь, Пристайко отметил, что в дипломатической "войне" его "армия" готова выполнять свои функции 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Не обошлось во время пресс-конференции и без юмора, президент шутя положил глаз на здание, в котором находится МИД.

"Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете – мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет", - заявил Зеленский.

Вадим Пристайко: кто он?

Вадим Пристайко в 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998 году — Украинскую академию внешней торговли.

В 1993 году стал соучредителем компании Электронные вести.

Также работал заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД Украины, был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее.

Также Пристайко был заместителем директора департамента НАТО МИД Украины.

С 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде, с 28 декабря 2012 по 29 октября 2014 года — представитель Украины при ИКАО.

С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Во время заседания Рады назначение Пристайко главой МИД поддержали 310 нардепов, удержались 49, не голосовали 59.

Ранее Вадим Пристайко пообещал за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе.