Почти десятикратно: Разумков разутешился росту доверия украинцев к Раде

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента IX созыва Дмитрий Разумков поздравил нардепов с тем, что доверие к законодательному институту выросло "почти в 10 раз".

"Прошедшая каденция парламента подходила к концу своей работы с достаточно неутешительным результатом – 4%. Нам надо было показать украинскому народу, что мы можем, умеем и будем работать. За 2 недели работы Верховной Рады ситуация изменилась почти в 10 раз. Потому что деятельность нового парламента положительно оценивают 39% наших сограждан. С чем я вас и поздравляю", − заявил он во время заседания согласительного совета Рады.

В доказательство своих слов Разумков привел данные опроса, проведенного недавно социологической группой "Рейтинг", проведенного 6-10 октября.

Спикер выразил надежду, что уровень поддержки Рады будет еще будет расти, а эффективность работы парламента "будет оставаться таким же высоким". По словам Разумкова, за две недели работы 2 сессии ВР 9-го созыва было проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков детально объяснил, почему Верховная Рада поддержала законопроект Петра Порошенко о лишении нардепов неприкосновенности. До этого он назвал главные проблемы Украины.