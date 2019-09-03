Упразднили неприкосновенность: Разумков растолковал, почему Рада поддержала проект Порошенко

Дмитрий Разумков раскрыл детали принятия закона о неприкосновенности / Фото: УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада голосами 373 народных избранников во втором чтении одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Спикер Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков объяснил, почему на голосование был поставлен законопроект об отмене неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко.

"Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше. Здесь принципиально не столько кто является создателем этого закона, кто его написал и подал, а здесь важно, кто его принял. Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием, и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро", - высказался глава Верховной Рады.

Читайте также"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату"Добавим, что непосредственно перед голосованием к народным избранникам обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Напомним, ранее в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности. "В статье Конституции остается, что не может быть за политические высказывания какие-то преследования. Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определяться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела. Много мы имеем примеров предыдущих созывов – уголовных дел. Люди, которые на улице, не понимают, почему, заходя в эти стены, вы уже неприкосновенны, а простые люди – прикосновенны", - сказал лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.