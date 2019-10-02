"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" Порошенко

Саакашвили пожаловался на Порошенко / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее решил свалить в Грузию, внезапно разродился заявлением о том, что подаст в Генпрокуратуру жалобу относительно его "похищения и незаконной высылки из Украины", осуществлённой по "личному приказу" Петра Порошенко.

"Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых пограничниками. Только этого достаточно для многолетнего приговора", - высказался Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

В то же время, украинцы не верят, что Порошенко смогут посадить в Украине.

"Короче, пока не поменять Рябошапку на другого, Сакварелидзе, ничего не будет - не посадок , все старые прокуроры будут по кругу крутиться, прошел уже месяц - Рябошапка вообще ничего не сделал, никого не посадил - судите сами - будет из него какой то толк?", - отметила Лариса Харсика.

"Треба починать посадки з Петра! І кожен день по 10. Корупціонерів цілий рік!", - высказался Сергей Гаркуша.

"Поросёнка в духовку уже пора:)))) Он хорошо приправился:)))", - убежден Джен Риз.

"Міша, та вкради тепер ти його. За волосся, об шляпу...ти ж джигіт", - предложил Владимир Ворон.

Читайте также"Х*йло с Вальцманом договорились в марте 2014": "старый йолоп" Грынив спалил ПорошенкоНапомним, ранее генеральная прокуратура Украины собирается объявить подозрение по статье о злоупотреблении властью бывшему главе украинского государства Петру Порошенко.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ГПУ.

При этом источник информагентства не уточнил детали, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.