"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение

ГПУ готовится вручить подозрение Порошенко / скриншот

Генеральная прокуратура Украины собирается объявить подозрение по статье о злоупотреблении властью бывшему главе украинского государства Петру Порошенко, которого ранее спалил "старый йолоп" Грынив.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ГПУ.

При этом источник информагентства не уточнил детали, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

При этом в соцсети обсуждают игнор Порошенко допроса. В частности, 1 октября он не явился в Институт судебных экспертиз для проверки на детекторе лжи.

" А Вам не кажется, что судя по его поведению, договорняк состоялся и ему ничего не грозит! Генпрокурор не шевелится, от слова вообще!", - пишет Валерий Капуста.

"Скорее всего боится, что когда его заметут, то получится повторение картины "аля Грымчак"! Все только рады будут)))", - отметила Наталия Протченко.

"Там опять Петро сцыкло На допрос блин не пришло Эй, революционер Что ссышься слыша "ДБР" ?", - сказал стихами Руслан Морозов.

"Уже как бы понятно что ничего с порошенко не произойдет. Его Зешники "отпустили" как и предыдущего гаранта...", - убежден Иван Гомольский.

"Уклоняется, потому что власть ему позволяет. Скоро вообще все претензии к нему снимут. По-моему на Рябошапке шапка горит", - особо отметил Владимир Скляров.

Читайте также"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего президента Украины, народного депутата от Европейской солидарности Петра Порошенко.

Как сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, допрос Порошенко состоялся в понедельник, 23 сентября.

По словам Холодницкого, в ходе допроса Порошенко состоялся "нормальный юридический разговор и работа, без пиара и публичных повесток".