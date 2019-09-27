"Без пиара и сенсаций": Холодницкий рассказал о допросе Порошенко

Петр Порошенко / GettyImages

Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего президента Украины, народного депутата от Европейской солидарности Петра Порошенко.

Как сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, допрос Порошенко состоялся в понедельник, 23 сентября.

"Мы же не делали из этого сенсацию… Пятый президент", - сказал Холодницкий в интервью радио НВ.

По словам Холодницкого, в ходе допроса Порошенко состоялся "нормальный юридический разговор и работа, без пиара и публичных повесток".

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Отметим, что по данным Украинских новостей, допрос Порошенко касался дела о коррупции в Центрэнерго.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко заявил об уверенности в том, что нынешнему руководству страны не удастся засадить его в тюрьму.