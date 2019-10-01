"Х*йло с Вальцманом договорились в марте 2014": "старый йолоп" Грынив спалил Порошенко

Грынив рассказал о разговорах Порошенко и Путина / скриншот

Политтехнолог бывшего президента Украины Петра Порошенко, автор нашумевших плакатов с предвыборным лозунгом "Армія! Мова! Віра!", Игорь Грынив предостерег нынешнюю власть от ловушек России и ее лидера Владимира Путина.

"Я на самом деле желаю успеха этой власти. Но очень боюсь ее неопытности. Особенно во внешнеполитических вопросах. Ведь конфликт интересов между Украиной и Россией на грани враждебных отношений. И враг хорошо умеет расставлять ловушки. Знаете, как говорил первые полгода Путин с Порошенко? "Пётр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" При этом посылая тысячи людей, которые убивали...", - сказал Грынив.

При этом он уточнил, что после Иловайска Путин не удержал уже эту игру.

"Возможно, сейчас еще рано обо всем говорить, но когда впервые состоялось так называемое прекращении огня, на следующий день вышел об этом пресс-релиз. А еще через день Песков проснулся и сказал: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Но процесс уже пошел. Его результат - первые Минские соглашения, где впервые Россия стала субъектом переговоров"", - сказал Грынив в интервью Громадське.

Отметим, в соцсетях граждане активно комментируют интервью политтехнолога Порошенко, и предположили, что наверняка пятый президент был в сговоре с Путиным.

"Перші півроку дзвонив і пропонував допомогу, а після Іловайська перестав? Але ж від інавгурації Вальцмана до Іловайська минуло менше трьох місяців. Отже Хуйло з Вальцманом змовлятись почали ще в березні 2014. Оце спалив свого патрона старий йолоп!", - высказался в соцсети Юрий Евтушенко.

"Вот интересно, кем был Порошенко в марте 2014? Всего лишь одним из нескольких десятков кандидатов. И Вы полагаете, что путин с ним мог о чем- то договариваться? По домашнему телефону разве что. Взрослый человек, а верите всяким россказням", - сказала Елена Пятова.

"Який з нього політтехнолог ми побачили на виборах - блискучий провал Порошенка і БПП перед Зеленським!!! А він і далі продовжує доводити свою некомпетентність. Монопартійна пропрезидентська більшість в парламенті за умови парламентсько-прездинетської республіки не потребує ніякої узурпації влади, оскільки це і означає, що вся влада сконцентрована у однієї політичної сили, або у однієї особи, яка таку політсилу контролює і це все у Конституційний спосіб!!!", - убежден Николай Коломоец.

"Петро липецький мав всі карти в руках , навіть в Бєні націоналізував П.Б.А залишився за своєї патологічної жадності не з народом, а став символом корупції під час війни з москалями", - отметил Валеж Берез.

"Людина, яка не змогла допомогти Порошенко виграти вибори, має нахабство розповідати, як і що треба робити ? Це що рубрика " Поради від лузера " ?", - подчеркнул Серж Магаляс.

"На нари шоколадного мародера та всіх спільників сейшельських та мальдівських. Свинарчуків та гонтарюгу. Псевдопатріотів картавих та підстилку для вельмож. хитру та цинічну аферистку та псевдопатріотку. Мразь цинічна шоколадна мальдівська лоліта", - добавил Дмитрий Савицкий.

Читайте также"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"Напомним, ранее сообщалось, Петр Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова.

Пятый президент Украины рассказал, что президент России обещал освободить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания, но потом "забил" на договоренности.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал Порошенко.

По словам Порошенко, после этого он понял, как надо относиться к таким обещаниям.

"Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы", - вспомнил Порошенко.