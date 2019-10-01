  1. Главная
  3. Политика

"Х*йло с Вальцманом договорились в марте 2014": "старый йолоп" Грынив спалил Порошенко

1 октября 2019, 13:21

Политтехнолог Порошенко, который не помог ему выиграть выборы, рассказал об общении его патрона с президентом России.

Грынив рассказал о разговорах Порошенко и Путина / скриншот

Политтехнолог бывшего президента Украины Петра Порошенко, автор нашумевших плакатов с предвыборным лозунгом "Армія! Мова! Віра!", Игорь Грынив предостерег нынешнюю власть от ловушек России и ее лидера Владимира Путина.

"Я на самом деле желаю успеха этой власти. Но очень боюсь ее неопытности. Особенно во внешнеполитических вопросах. Ведь конфликт интересов между Украиной и Россией на грани враждебных отношений. И враг хорошо умеет расставлять ловушки. Знаете, как говорил первые полгода Путин с Порошенко? "Пётр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" При этом посылая тысячи людей, которые убивали...", - сказал Грынив.

При этом он уточнил, что после Иловайска Путин не удержал уже эту игру.

"Возможно, сейчас еще рано обо всем говорить, но когда впервые состоялось так называемое прекращении огня, на следующий день вышел об этом пресс-релиз. А еще через день Песков проснулся и сказал: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Но процесс уже пошел. Его результат - первые Минские соглашения, где впервые Россия стала субъектом переговоров"", - сказал Грынив в интервью Громадське.

Отметим, в соцсетях граждане активно комментируют интервью политтехнолога Порошенко, и предположили, что наверняка пятый президент был в сговоре с Путиным.

 "Перші півроку дзвонив і пропонував допомогу, а після Іловайська перестав? Але ж від інавгурації Вальцмана до Іловайська минуло менше трьох місяців. Отже Хуйло з Вальцманом змовлятись почали ще в березні 2014. Оце спалив свого патрона старий йолоп!", - высказался в соцсети Юрий Евтушенко.

"Вот интересно, кем был Порошенко в марте 2014? Всего лишь одним из нескольких десятков кандидатов. И Вы полагаете, что путин с ним мог о чем- то договариваться? По домашнему телефону разве что. Взрослый человек, а верите всяким россказням", - сказала Елена Пятова.

"Який з нього політтехнолог ми побачили на виборах - блискучий провал Порошенка і БПП перед Зеленським!!! А він і далі продовжує доводити свою некомпетентність. Монопартійна пропрезидентська більшість в парламенті за умови парламентсько-прездинетської республіки не потребує ніякої узурпації влади, оскільки це і означає, що вся влада сконцентрована у однієї політичної сили, або у однієї особи, яка таку політсилу контролює і це все у Конституційний спосіб!!!", - убежден Николай Коломоец.

"Петро липецький мав всі карти в руках , навіть в Бєні націоналізував П.Б.А залишився за своєї патологічної жадності не з народом, а став символом корупції під час війни з москалями", - отметил Валеж Берез.

"Людина, яка не змогла допомогти Порошенко виграти вибори, має нахабство розповідати, як і що треба робити ? Це що рубрика " Поради від лузера " ?", - подчеркнул Серж Магаляс.

"На нари шоколадного мародера та всіх спільників сейшельських та мальдівських. Свинарчуків та гонтарюгу. Псевдопатріотів картавих та підстилку для вельмож. хитру та цинічну аферистку та псевдопатріотку. Мразь цинічна шоколадна мальдівська лоліта", - добавил Дмитрий Савицкий.

Читайте также"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"Напомним, ранее сообщалось, Петр Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова.

Пятый президент Украины рассказал, что президент России обещал освободить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания, но потом "забил" на  договоренности.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал Порошенко.

По словам Порошенко, после этого он понял, как надо относиться к таким обещаниям.

"Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы", - вспомнил Порошенко.

Петр Порошенко политтехнолог Владимир Путин Илловайск Игорь Грынив война на Донбассе новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Х*йло с Вальцманом договорились в марте 2014": "старый йолоп" Грынив спалил Порошенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:07
Красивый оливковый маникюр – модные идеи дизайна для осени 2019 - фото
14:02
"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов Видео
14:00
"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"
13:58
"Нанял подорвать Кремль": в сети потроллили Зеленского и Тома Круза Видео
13:52
Сенцов встретился с Макроном и рассказал ему о планах Видео
13:38
Хотим видеть в гробу: на Житомирщине толпа подростков избила сверстницу и ее мать Фото Видео
13:28
Разумков назвал дату рассмотрения в Раде бюджета-2020
13:21
"Х*йло с Вальцманом договорились в марте 2014": "старый йолоп" Грынив спалил Порошенко Видео
13:06
Официально: Разумков покинет руководство Слугой народа
12:59
По лекалам Гройсмана: в программе Кабмина заметили важную деталь Видео
12:58
"Трусы на плече, голожопое платье": Глюкоза без белья взбудоражила откровенным фото
12:57
"Что за павлин?": Тищенко разозлил украинцев очередной выходкой Видео
12:55
Новая программа Кабмина - фантазия "за все хорошее против всего плохого" мнение
12:53
"Язык не учат идиоты или оккупанты": Мисс Украина-2019 угодила в языковой скандал
12:41
"Мурло, разжигающий войну": "кощей проплаченный" Бессмертный слил в Сеть текст "формулы Штайнмайера"
12:28
Украину накроют дожди: украинцев предупредили о резком похолодании Видео
12:13
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
12:09
"Тырят наши самолеты": через Крымский мост в Россию перегнали боевую авиацию
11:45
Бацька захотел в Украину: Лукашенко и Зеленский встретятся в Житомире
11:44
У Путина высказали, чего жаждут от новых переговоров ТКГ в Минске
11:39
Скандальный законопроект №1210 нарушит Бюджетный и Налоговый кодексы - эксперт
11:27
Похороны Марка Захарова: опубликовано видео и фото Видео
11:17
Проверка на ложь: Порошенко проигнорировал проверку на полиграфе Видео
11:15
Аталанта - Шахтер: где смотреть матч и прогнозы букмекеров на игру Лиги чемпионов
11:10
Штрафы и бесплатные товары для потребителя: почему бизнес испугался закона "о кэшбэке"
11:01
"Покрывают прокуратура и СБУ": Гончарук замахнулся на борьбу с контрабандой Видео
10:40
Грозы и ветер: в Украине обьявлено штормовое предупреждение Видео
10:40
"Нельзя молчать - Россия напала": президент Польши ярко поддержал Украину
10:36
"Назвали мужским местом": ветеран АТО-гей рассказал об избиении радикалами Видео
10:30
Выбор матери 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
10:23
Том Круз в Киеве встретился с Зеленским: все подробности визита актера Видео
09:57
В Конгрессе США от адвоката Трампа потребовали доказательств из-за Украины Видео
09:52
WhatsApp перестанет работать: в компании обьяснили причину
09:30
Осенний призыв: что ждет уклонистов и кто будет служить в зоне ООС Видео
09:30
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019 Видео
09:23
Зачем Украина устроила демарш в ПАСЕ мнение
09:20
Курс валют: доллар отвоевывает свои позиции Видео
08:55
Во имя науки: советник Зеленского рассказал о сексе с роботом и опасности фаллоимитаторов
08:23
В Полтаве пьяный полицейский зверски искалечил студента
07:55
"Донецким предложили полмиллиона": переговорщик рассказал о выкупе пленных на Донбассе
07:45
Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине Видео
07:37
Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
07:30
В США раскрыли новые детали скандального разговора Трампа с Зеленским Видео
07:14
День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке Фото Видео
06:53
Что грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта Волкера мнение
06:35
Гороскоп на октябрь 2019: Водолея ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволить
06:19
День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу Фото
05:58
Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня Видео
05:42
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
05:10
Экс-советник Путина предупредил о ловушке для Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять