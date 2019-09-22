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"Понос говна": "ненасытный барыга" Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова

22 сентября 2019, 09:54

По словам Порошенко, на протяжении 5 лет его каденции Владимир Путин напрочь отказывался обговаривать вопрос освобождения Сенцова.

Петр Порошенко
Петр Порошенко вспомнил, как Путин нарушил обещание отпустить Сенцова / скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который ранее вспомнил неприличное предложение Путина, рассказал, что президент России обещал освободить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания, но потом "забил" на  договоренности.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал Порошенко.

По словам Порошенко, после этого он понял, как надо относиться к таким обещаниям.

"Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы", - вспомнил Порошенко.

При этом, по словам Порошенко, на протяжении 5 лет его каденции Владимир Путин напрочь отказывался обговаривать вопрос освобождения Сенцова, вопреки огромному давлению.

Кроме того, бывший украинский гарант особо отметил, что "это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского, и не в руках Порошенко".

"Путин рассматривал заложников как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций, или которой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко", - сказал Порошенко в интервью  5 каналу.

Резюмируя, Порошенко уточнил, что многострадальный обмен пленными 7 сентября состоялся только потому, что "дальше тянуть не было смысла".

При этом многие укранцы пишут в комментариях под видео, что устали от Порошенко.

"Гидко дивитися, ПОНОС ГОВ@А", - сказал Василий Полонский.

"Лікарі- чий хворий ? заберіть та заспокойте . достав !", - пишет Татьяна Ераскова.

"Оце, мальдівське паскудство, ненажерливий барига був президентом УКРАЇНИ, який зробив Іловайськ, Дебальцево, який нищив патріотів - тільки вязниця...", - добавил Василий Полонский.

"По поводу той техи которая 5 лет прожила в процветающей стране при Порошенко - где эта страна? Там наверное нет войны? На уровне зарплата средняя и пенсии на которую пенсионер может ещё и покушать после уплаты всех коммунальных", - высказалась Наталья Салманова.

"Свиномордый", - убежден Дмитрий Мельничук.

"Він уже був в адміністрації.Що зробив?А тепер за грати-хай відповість за свою роботу", - убеждена Нина Руденко.

Читайте также"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - экспертНапомним, ранее сообщалось, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским.

Во время программы Рандеву с Яниной Соколовой он заявил, что с действующим президентом краткий разговор у него уже ранее состоялся.

"Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна", — подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко Владимир Путин Олег Сенцов обмен пленными новости Украины
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