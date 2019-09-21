"Петя х*йло": "чистейший маньяк и упырь" Порошенко вспомнил неприличное предложение Путина

Порошенко вспомнил 2015 год и Путина / Reuters

Президент России Владимир Путин в 2015 году предлагал Петру Порошенко, который ранее задремал в Раде и попал на видео, провести выборы на оккупированном РФ Донбассе, в результате которых должны будут победить те люди, на которых укажет Кремль, откровенно признался бывший украинский гарант.

Порошенко подчеркнул, что фактически Путин предложил ему провести на Донбассе выборы без выбора людей, якобы, чтобы быстро "решить конфликт".

При этом бывший президент уточнил, что он тогда отказал Путину, заявив, что "только украинский народ будет сам выбирать себе представителей органов местного самоуправления".

Порошенко также обратил внимание на то, что тогда он четко дал понять Путину, что не собирался ни с кем согласовывать, кого выбирать и какие кому полномочия предоставлять, передает 5 канал.

Отметим, в комментариях под видео люди сожалеют, что Порошенко проиграл выборы, и набросились на него за то, что только и умел, что кричать "Путин х*йло".

"Ех, Петро, Петро, чого ж ти не боровся з високопосадовцями-корупціонерами. Зараз все було б по іншому", - высказался пользователь Сети.

"Такого президента просрали , ех ((( !!!", - высказался Александр Николаевич.

"Петя х*йло", - добавил Андрей Голберг.

"Правда десь посередині: умови, які пропонують для миру, точно не найкращі. Але якщо б пан Порошенко погодився на них раніше, ми б не втратили стільки людей, строк так званої автономії підходив би зараз до свого кінця. Можно продовжувати лінію Порошенко щодо Донбасу, але що ми отримаємо? Поки ми не отримали нічого гарного від цієї стратегії: у нас гинуть люди з цього і того боків, великі кошти витрачаються на війну, іноземні інвестори не дуже зацікавленні інвестувати в країну з воєнним конфліктом", - отметил некто Роман.

"Петя это чистейший маньяк и упырь", - вставил свои 5 копеек некий Алекс.

"Шизофреник...Посадить его и не пускать в эфир..Параша это инфекция для Украины!!!", - добавил Рома Ди.

"А не хватало чуть _ чуть , просто не красти , і увійшовби в історію ! ! !", - убеждена Зоя Данилюк.

"Петя - політичний труп! ПЕСЫ-сушіть Петі сухарі!", - посоветовал Виталий Жигарев.

"Тільки і міг що говорити путін хуйло ,але в Україні .коли його бачив то руку тиснув тому підару", - добавил Валерий Стороженко.

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