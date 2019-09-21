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Порошенко заявил о намерении встретиться с Зеленским

21 сентября 2019, 22:30

Экс-глава государства отмечает, что краткая встреча у оппонентов все же состоялась.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко не против поговорить с глазу на глаз с Зеленским / кадр из трансляции

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Во время программы Рандеву с Яниной Соколовой он заявил, что с действующим президентом краткий разговор у него уже ранее состоялся.

"Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна", — подчеркнул Порошенко.

Порошенко добавил, что встречался с бизнесменом Игорем Коломойским, и их разговор длился около получаса.

Читайте такжеКак Путин превращает Зеленского в ПорошенкоЭкс-президент отметил, что не боится сесть в тюрьму и убежден, что такое развитие событий негативно отразится на государственности Украины.

"Я ничего не боюсь. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики не первые кто хотел засадить Порошенко. Вы отлично помните и 3, и 4, когда на канал были наезды, в 7, 8, 12, 13 годах. Ничего у них не выйдет. Это будет удар, точно, в первую очередь не по Порошенко, это будет удар по украинской власти и государству Украина относительно возвращение политический преследований", — добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко утверждал, что Путин предлагал ему провести выборы на оккупированном РФ Донбассе, в результате которых должны будут победить те люди, на которых укажет Кремль.

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