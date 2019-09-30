"Спекся, Аваков сломал": "продажный" Саакашвили решил свалить в Грузию

Саакашвили решил свалить в Грузию / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее планировал вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов", заявил, что собирается уехать на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".

"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и в Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...", – отметил Саакашвили.

К слову, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.

Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

Добавим, что из кумира и любимца, судя по комментариям граждан на странице Саакашвили в соцсети, им банально разочарованы.

Так, Саакашвили разместил безобидное фото из утренней велосипедной прогулки и нарвался на критику.

"І що ні слова про теперішню владу ? Все влаштовує ? Продажний ти наш ... чи не наш...", - пишет Лилия Недильская.

"Розчарована ваша прихильниця бажає бути послідовним, а не пристосуванцем . Смутні часи настали, а ви співаєте дифірамби. Негоже", - высказалась Елена Мамедова.

"Обережно! Не пи*даніться від аромоксамиту", - пожелал Алексей Сиротюк.

"Міха Ти спікся. Аваков тебе зламав. Я,правду сказати не думав що ти піддався", - добавил Василий Савка.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от ЗеленскогоНапомним, ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял решение снять с выборов в Верховную Раду свою политическую партию Движение новых сил в пользу политической силы президента Владимира Зеленского Слуга народа.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, Слуга народа не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - сообщил он в Facebook.