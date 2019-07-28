Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"

Михаил Саакашвили / Reuters

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне - лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили озвучил свои планы на возвращение в Одессу.

"На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее Саакашвили снял свою политсилу с досрочных выборов в Раду - в пользу партии Слуга народа президента Владимира Зеленского. Позднее мэр Харькова Геннадий Кернес публично оскорбил Саакашвили, назвав того "некультурной і нємного дурковатой людиной".