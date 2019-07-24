"Некультурна і нємнога дурковата людина": Кернес на "азировском" украинском оскорбил Саакашвили

24 июля 2019, 20:05

Глава Харькова негативно отозвался о Михаиле Саакашвили.

Геннадий Кернес публично назвал Михаила Саакашвили "дурковатой людиной" / Скриншот с видео

Мэр Харькова Геннадий Кернес попытался провести сессию горсовета на украинском языке, как того требует новый закон, и крупно опозорился, заговорив на "азировском языке".  

В YouTube транслировалась двадцать восьмая внеочередная сессия горсовета, на которой депутат Игорь Черняк взял слово и возмутился дороговизной скамеек, которые прикупили для местного парка стрелка. Стоимость одной лавки – 17 тысяч гривен. По убеждению Черняка, можно было в 7 раз дешевле закупить те же лавочки.

В ответ он услышал речь, которая заставила бы от гордости всплакнуть самого Николая Яновича Азарова. Кроме того, Кернес сумел совместить "азировку" с оскорблением Михаила Саакашвили.

"Значит, питання, яке сейчас озвучив депутат Черняк, це питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадут відповідь на ті питання, які ви поставите перед правоохоронними органами. Мені задають питання, як це відбувається у місті Харкові, что все ми робимо для людей, багато чого хорошого, красивого, а Черняк на сесії міськради каже, що ми "тупії", що ми там бандюки чи хтось ще. Я наслухався вашей предвіборной агитации вместе с вашим патроном Саакашвили, який не тільки некультурна людина, а іще і дурковата нємнога. Тому я однозначно посмотрю на вашу інформацію, дам соответствующее розпорядження, щоб ми виявили, це де дешевле, а де не дешевле, і я вам відповім на черговой сесії міскради. Дамовились? Дамовились. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – ответил Кернес.

На этом выдача "перлов" от мэра Харькова не закончилась. Он заявил насчет петиции о реконструкции парка Зеленый гай, что это не сессионный вопрос, и не стоит на рассмотрении, как переименование проспекта Жукова.

"Ми віртали історичне названіє проспекта", - заявил глава Харькова.

"Азировский язык" - уникальное лингвистическое явление, которое подарил миру экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Его непревзойденные фразы "крыза минет папизже", "пасажирськи вагины", "кровосиси", которые "запиздились" и "потняки податкив" надолго врезались в память украинцам.

Ранее в Харькове Кернес вернул на место памятник Жукову, сеть в ярости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Харьков Николай Азаров Геннадий Кернес Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:17
Умер звезда фильма Бегущий по лезвию Рутгер Хауэр
20:05
"Некультурна і нємнога дурковата людина": Кернес на "азировском" украинском оскорбил Саакашвили
19:50
В отличие от Зеленского: Путин поздравил Бориса Джонсона с премьерством
19:23
Проповедник 4 сезон: дата выхода и трейлер финальной части Видео
19:16
В Токио презентовали медали ОИ-2020 из переработанных смартфонов Видео
18:56
Карпаты подписали израильского легионера
18:50
Стаканы на стол: в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам Фото
18:35
Будучность - Заря: где смотреть матч, кто полетел в Черногорию, прогнозы букмекеров
18:10
"Законно, но несправедливо": юрист объяснил, как у Зеленского могут снять Кличко
18:03
Стало известно, чем займется новая Рада в свой первый день работы
17:49
Алибасов пойдет под суд за свои "художества" Видео
17:32
"Спусти меня в канализацию": прах Сергея Доренко развеяли в Крыму Видео
17:26
Умер еще один российский боксер
17:18
"Я ни с кем не буду делить трон": вышел русский трейлер сериала Екатерина Великая Видео
17:06
В России задержали украинское судно
16:41
В ГБР назвали причину неожиданного визита Петра Порошенко Видео
16:12
У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в Украине
16:06
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
16:05
С новой Радой импичмент Зеленскому не грозит - эксперт
15:50
"Оформляются последние документы": Денисова заявила о скором возвращении домой пленных моряков Видео
15:43
"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"
15:35
Все "слуги народа" пройдут "курс молодого депутата"
15:20
"Обман Путина": журналист объяснил, почему Россия может прекратить обстрелы на Донбассе Видео
15:11
"ЛНР" передала Украине 64 осужденных
15:10
"Хулиганка": Анфиса Чехова без трусов похвалилась обнаженкой с конем
15:03
Психолог раскрыла главные причины "серой жизни" Видео
14:38
Назвали причину развода Славы Каминской с мужем
14:31
Мы 2020: что известно о новом фильме по мотивам романа Замятина Видео
14:28
Порошенко таки явился на допрос в Госбюро расследований
14:27
"Острая фаза войны": Вакарчук веселил московских олигархов в 2015-м — Портнов Видео
14:26
У Кличко отреагировали на обращение Богдана о снятии его с должности главы Киевской ГГА Видео
14:13
Киев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газ
14:02
Сергей Ковалев: Рефери виноват в избиении Дадашева
14:01
НАБУ вломилось с обысками в Богдан Моторс
13:35
Резонансное ДТП на Закарпатье: фискал на Volkswagen Touareg раздавил насмерть дорожника
13:27
Каменских и Потап расписались задолго до свадьбы: слили свидетельство о браке
13:12
Нурмагомедов занял вторую строчку общего рейтинга UFC
13:01
"Порох очень мешал": Гройсман решил уйти, "не хлопая дверью" Видео
12:43
Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации Видео
12:39
Эксперт рассказал, возможен ли "политический брак" Голоса и Европейской солидарности
12:25
Зверское убийство в Киеве: на Теремках закололи 18-летнюю девушку Видео
12:11
ПТУ и ниже: в Раде будут шесть "слуг народа" без диплома
12:05
Ефремов вышел из СИЗО Видео
11:58
Динамо - Шахтер: где смотреть, прогнозы букмекеров, будет ли VAR
11:53
"Старая вешалка, ну и страшна": Пугачева на новых фото ужаснула внешностью Фото
11:42
Грозит от 5 до 7 лет: в Обухове голоса избирателей считали в кафе
11:23
"Прилег бы на такое плавсредство": Никитюк сравнила себя с доской для серфа
11:17
Отдать Крым, получить Донбасс: у Зеленского сделали важное заявление Видео
11:15
Новый отрыв Слуги народа: ЦИК подсчитал более 99% протоколов Видео
11:13
"Унижал страну!": в Латвии министр попал в скандал из-за концерта Лепса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять