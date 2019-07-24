"Некультурна і нємнога дурковата людина": Кернес на "азировском" украинском оскорбил Саакашвили

Геннадий Кернес публично назвал Михаила Саакашвили "дурковатой людиной" / Скриншот с видео

Мэр Харькова Геннадий Кернес попытался провести сессию горсовета на украинском языке, как того требует новый закон, и крупно опозорился, заговорив на "азировском языке".

В YouTube транслировалась двадцать восьмая внеочередная сессия горсовета, на которой депутат Игорь Черняк взял слово и возмутился дороговизной скамеек, которые прикупили для местного парка стрелка. Стоимость одной лавки – 17 тысяч гривен. По убеждению Черняка, можно было в 7 раз дешевле закупить те же лавочки.

В ответ он услышал речь, которая заставила бы от гордости всплакнуть самого Николая Яновича Азарова. Кроме того, Кернес сумел совместить "азировку" с оскорблением Михаила Саакашвили.

"Значит, питання, яке сейчас озвучив депутат Черняк, це питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадут відповідь на ті питання, які ви поставите перед правоохоронними органами. Мені задають питання, як це відбувається у місті Харкові, что все ми робимо для людей, багато чого хорошого, красивого, а Черняк на сесії міськради каже, що ми "тупії", що ми там бандюки чи хтось ще. Я наслухався вашей предвіборной агитации вместе с вашим патроном Саакашвили, який не тільки некультурна людина, а іще і дурковата нємнога. Тому я однозначно посмотрю на вашу інформацію, дам соответствующее розпорядження, щоб ми виявили, це де дешевле, а де не дешевле, і я вам відповім на черговой сесії міскради. Дамовились? Дамовились. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – ответил Кернес.

На этом выдача "перлов" от мэра Харькова не закончилась. Он заявил насчет петиции о реконструкции парка Зеленый гай, что это не сессионный вопрос, и не стоит на рассмотрении, как переименование проспекта Жукова.

"Ми віртали історичне названіє проспекта", - заявил глава Харькова.

"Азировский язык" - уникальное лингвистическое явление, которое подарил миру экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Его непревзойденные фразы "крыза минет папизже", "пасажирськи вагины", "кровосиси", которые "запиздились" и "потняки податкив" надолго врезались в память украинцам.

Ранее в Харькове Кернес вернул на место памятник Жукову, сеть в ярости.