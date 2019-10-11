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"Послала" Джулиани: источник раскрыл причину отставки Йованович

11 октября 2019, 10:25

Мари Йованович отказалась выполнить просьбу личного адвоката президента США Руди Джулиани.

Мари Йованович
Мари Йованович / "РБК-Украина"

Стали известны подробности отстранения от должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

По словам одного из бывших дипломатов, который обсуждал эту ситуацию с Йованович, ее сняли с должности после того, как настаивала на том, чтобы просьба личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским чиновникам присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера была передана в соответствии с давно установленным протоколом.

Собеседник отметил, что Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях, передает Associated Press.

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Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

США Мари Йованович Украина Руди Джулиани
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