Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками

В НАТО не захотели встречи Столтенберга с освобожденными из плена моряками / Reuters

Украинская сторона предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее гаркнул на Россию из-за аннексии Крыма, с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказали в этом.

Основным противником, по информации источников, оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате", передает ДТ со ссылкой на источник.

Напомним:

30 октября в Североатлантическом альянсе отреагировали на начало разведения войск в Золотом Луганской области. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично поприветствовал данный процесс.

По словам генсека, Российская Федерация несет ответственность за имплементацию Минских соглашений.

30 октября Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО осуждают агрессивные действия России акватории в Черном море.

Об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одесском порту.

"Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море, когда были захвачены украинские корабли и моряки", - сказал Столтенберг.

23 октября Североатлантический альянс устами его генерального секретаря Йенса Столтенберга обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.

"Как генеральный секретарь, я всегда прошу союзников оказывать больше (поддержки - ред.), и наращивать усилия. Предоставлять больше тренировок, больше помощи в реформах, больше действий вместе с Украиной. Убежден, что мы будем продолжать поддерживать Украину и все союзники будут наращивать эти усилия", - сказал Столтенберг.