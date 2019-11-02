  1. Главная
  3. Политика

Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками

2 ноября 2019, 11:04

Во избежание срыва переговоров в "нормандском формате" в НАТО не захотели, чтобы Столтенберг встречался с бывшими пленными моряками.

Йенс Столтенберг
В НАТО не захотели встречи Столтенберга с освобожденными из плена моряками / Reuters

Украинская сторона предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее гаркнул на Россию из-за аннексии Крыма, с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказали в этом.

Основным противником, по информации источников, оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате", передает ДТ со ссылкой на источник.

Напомним:

30 октября  в Североатлантическом альянсе отреагировали на начало разведения войск в Золотом Луганской области. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично поприветствовал данный процесс.

По словам генсека, Российская Федерация несет ответственность за имплементацию Минских соглашений.

30 октября  Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО осуждают агрессивные действия России акватории в Черном море.

Об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одесском порту.

"Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море, когда были захвачены украинские корабли и моряки", - сказал Столтенберг.

23 октября  Североатлантический альянс устами его генерального секретаря Йенса Столтенберга обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.

"Как генеральный секретарь, я всегда прошу союзников оказывать больше (поддержки - ред.), и наращивать усилия. Предоставлять больше тренировок, больше помощи в реформах, больше действий вместе с Украиной. Убежден, что мы будем продолжать поддерживать Украину и все союзники будут наращивать эти усилия", - сказал Столтенберг.

НАТО освобожденные моряки нормандские переговоры Йенс Столтенберг новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:04
Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками
10:34
Две Украины мнение
10:21
"Срет в огне на дыровский флаг": в "ДНР" появился дом с "горящим в аду мертвецом" Моторолой
10:21
Гороскоп на 2 ноября 2019: кому грозят "пинки" по здоровью и кошельку
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
09:41
Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским
09:23
"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных Видео
09:16
"Пусть посидят в камере и оттуда попи*дят": в Сети удивлены, как Федина "вляпалась в такое го*но" Видео
08:54
В России взорвался танкер Залив Америка, есть жертвы: названа возможная причина Видео
08:35
Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
08:22
После краха путинского режима его пособников ждет наказание мнение
08:20
"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети
07:42
"Скоро в Крыму покатается на мотоцикле": из-за слов Макрона посла Франции вызвали в МИД Украины
07:36
Как Украине добиться от России репарации за Донбасс мнение
07:15
"Папа тоже участвует?": дочь Добкина объявила алко-инициативу
06:44
Газ и Донбасс: что задумала Россия мнение
06:29
Чей Крым? Facebook оскандалился из-за "Гоблина" Аксенова
06:17
В Великобританиии "переименовали" столицу Украины
05:55
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения для женщин от 40 - фото Фото
05:38
Макияж, который старит: как избежать распространенных ошибок Фото
05:28
Боком и с прискоком: в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз
05:02
В Киеве на семи дорогах серьезно снижена скорость движения Видео
04:51
Модные пуховики 2019-2020: стилисты рассказали, как быть в тренде - 34 фото Фото
04:29
День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки Фото
04:05
Модный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фото Фото
03:55
Новые войны, теракты и катастрофы: астролог назвал опасные даты ноября 2019
03:22
Эксперты дали 5 советов, как легко похудеть
03:10
Детектор лжи для "слуг народа": эксперт объяснил, зачем Арахамия пугает полиграфом
02:53
Бонус к безвизу: Пристайко рассказал о новых переговорах с ЕС Видео
02:28
"Заставили голоса в голове": в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду
02:01
Ученые разнесли миф о прямой связи секса во время беременности и родов
01:47
По приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин Видео
01:20
В Одессе на Хэллоуин 2019 на улице нашли повешенной девочку
00:57
Россия хочет сорвать саммит "нормандской четверки" - Пристайко
00:45
"Как черт от ладана бегает": эксперт объяснил, почему Коболев не пойдет на прямые контракты с РФ
00:31
Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями
00:05
2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчин Видео
01 ноября, пятница
23:42
"20 млрд дефицита ежегодно": Арахамия рассказал, какие проблемы у Украины в борьбе с РФ Видео
23:27
"Манили гражданством": Цемах рассказал, что ему давали в Нидерландах за показания по рейсу MH-17
23:17
В Белом доме рассказали, готовы ли к импичменту Трампу
23:07
Брошенные в фекалиях: в Киеве женщина кинула на съемной квартире десятки кошек и собаку - видео Видео
22:45
"Право официально убивать русских": Соколова поглумилась над скандалом с Call of Duty в РФ Видео
22:11
Цифры зашкаливают: Чернобыль посетили рекордное количество туристов
21:47
Подожгли шины: на Черниговщине люди пикетируют полицию из-за загадочной смерти подростка Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 01-11-2019 Видео
21:24
Эксперт рассказал, почему и зачем Украине "кровь из носу" нужно строить ракеты
21:05
Бабье лето в ноябре: синоптики рассказали, когда вернется тепло
20:54
В Кабмине рассказали, чего добился Киев во время визита Столтенберга в Украину
20:41
"П@@@@ц какой-то": Фото Кристины Асмус оказалось на надгробии
20:28
Перестрелка в Харькове: в полиции сообщили шокирующие детали кровавой бойни Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять