В Минфине объяснили, почему Зеленский отверг закон о верификации пенсий и соцвыплат / офис президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписывать законопроект №231 о верификации пенсий, субсидий и других соцвыплат, который Рада приняла в октябре.

7 ноября Зеленский наложил на документ вето и ввернул его в Раду со своими предложениями. При этом пока что текст поправок к закону от гаранта на сайте парламента отсутствует.

В Минфине возвращение документа в Раду объяснили "технической неувязкой".

Напомним, по решению депутатов, нормы о превентивной проверке получателей госвыплат в силу должны вступить с 2021 года.

Ранее в Кабмине объяснили невыплату пенсий на Донбассе. Оксана Коляда заявила, что Украина не имеет законных представительств на оккупированных территориях.

Также стало известно, кто недополучил пенсии в Украине 2019 и как вернуть своё. У некоторых пенсионная выплата снижается с 83% денежного обеспечения до 70%.