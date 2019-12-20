Со скандального экс-чиновника СНБО сняли электронный браслет

Олег Гладковский / УНИАН

Со скандального экс-чиновника СНБО Олега Гладковского Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет.

Адвокат Гладковского заявил в интервью РБК-Украина, что браслет с руки подозреваемого сняли прямо в зале суда в пятницу, 20 декабря.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского. Прямо в зале суда его и сняли", - отметил Волынец.

Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года. Также адвокат сообщил, что сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

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По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.

Как сообщал Главред, Гладковскому инкриминировали злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. В частности, его подозревают в том, что лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.

Ранее НАБУ подало новый иск против Гладковского.