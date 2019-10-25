САП оспорит решение суда по Гладковскому: подробности

Олег Гладковский / УНИАН

Дело бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского не дает покоя правоохранителям. Так, Специализированная антикоррупционная прокуратура и адвокаты подали жалобы на решение суда, отпустившего подозреваемого в коррупции экс-чиновника под залог в 10 миллионов гривен.

Прокурор САП Юрий Олефир в комментарии Громадське рассказал, что Антикоррупционная прокуратура потребовала изменить размер залога. Так, в САП считают, что Гладковскому необходимо установить залог в размере 100 миллионов гривен.

В свою очередь, сторона защиты подозреваемого потребовала полностью отменить постановление суда об аресте Гладковского с возможностью залога.

Напомним, Олега Гладковского задержали в Киеве 17 октября. Правоохранители подозревают экс-первого заместителя СНБО в злоупотреблении служебным положением. После задержания Гладковский решил отказаться от еды.

Позже - 19 октября - Высший антикоррупционный суд решил, что Гладковский должен находиться под стражей на протяжении 2 месяцев, однако может выйти на свободу под залог в размере свыше 10 млн гривен.