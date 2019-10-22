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Гладковского допросили в НАБУ перед выходом из СИЗО

22 октября 2019, 09:28

Бывший первый заместитель секретаря СНБО дал показания в НАБУ 18 октября.

Гладковский вышел из СИЗО
Олег Гладковский вышел из СИЗО / pravda.com.ua

Вышедшего под залог из СИЗО бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского допросили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как рассказал адвокат продолжающего голодовку Гладковского Руслан Волынец, его подзащитный дал показания в НАБУ 18 октября.

"Допрос был. Он состоялся 18 октября", - сказал адвокат в комментарии Українським Новинам.

Защитник также пояснил, что как такого допроса не было, поскольку все сводилось к тому, что вопросы Гладковскому задавал только адвокат.

Напомним, Олега Гладковского задержали в Киеве 17 октября. Правоохранители подозревают экс-первого заместителя СНБО в злоупотреблении служебным положением. После задержания Гладковский решил отказаться от еды. 

Высший антикоррупционный суд решил, что Гладковский должен находиться под стражей на протяжении 2 месяцев, однако может выйти на свободу под залог в размере свыше 10 млн гривен.

допрос НАБУ Олег Гладковский
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