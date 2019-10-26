НАБУ подало новый иск против Гладковского - адвокат

НАБУ подало новый иск на Олега Гладковского / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало новый иск на вышедшего под залог из СИЗО бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец рассказал, что следователи НАБУ пытаются привлечь его подзащитного к ответственности за неявку на допрос 19 июля, сообщила пресс-служба корпорации Богдан в субботу, 26 октября.

Волынец считает это очередным свидетельством политически мотивированного преследования Гладковского.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - отметил Волынец.

Он напомнил, что 19 июля, факт невозможности прибытия Гладковского к следователю, "кроме юридических каналов, широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

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Напомним, Олега Гладковского задержали в Киеве 17 октября. Правоохранители подозревают экс-первого заместителя СНБО в злоупотреблении служебным положением. После задержания Гладковский решил отказаться от еды.

Позже - 19 октября - Высший антикоррупционный суд решил, что Гладковский должен находиться под стражей на протяжении 2 месяцев, однако может выйти на свободу под залог в размере свыше 10 млн гривен.