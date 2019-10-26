НАБУ подало новый иск против Гладковского - адвокат

Адвокат экс-первого замсекретаря СНБО назвал иск "очередным свидетельством политически мотивированного преследования" его подзащитного.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подало новый иск на вышедшего под залог из СИЗО бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
Адвокат Гладковского Руслан Волынец рассказал, что следователи НАБУ пытаются привлечь его подзащитного к ответственности за неявку на допрос 19 июля, сообщила пресс-служба корпорации Богдан в субботу, 26 октября.
Волынец считает это очередным свидетельством политически мотивированного преследования Гладковского.
"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - отметил Волынец.
Он напомнил, что 19 июля, факт невозможности прибытия Гладковского к следователю, "кроме юридических каналов, широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".
Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.
По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.
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Напомним, Олега Гладковского задержали в Киеве 17 октября. Правоохранители подозревают экс-первого заместителя СНБО в злоупотреблении служебным положением. После задержания Гладковский решил отказаться от еды.
Позже - 19 октября - Высший антикоррупционный суд решил, что Гладковский должен находиться под стражей на протяжении 2 месяцев, однако может выйти на свободу под залог в размере свыше 10 млн гривен.