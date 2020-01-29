Встреча Сталина и Гитлера во Львове: Кравчук "спихнул" все на СМИ

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о встречи диктаторов Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. По его словам, у него нет документов, подтверждающих это факт, и он просто высказал свою гипотезу.

"Я читал это, напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", – объяснил Кравчук в комментарии Комсомольской правде.

Кроме того, он заявил, что не может ручаться за достоверность информации, которую распространяет пресса.

"Это уже дело журналистов и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?" – подытожил первый президент Украины.

Как ранее сообщал Главред, первый президент Украины Леонид Кравчук перечислил наиболее, по его мнению, действенные способы возвращения Крыма и Донбасса.