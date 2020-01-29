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"Совсем кукуха у старого бандеровца съехала": в России вой из-за слов Кравчука о Гитлере

29 января 2020, 09:53

В России обвинили Кравчука в попытке переписать историю.

Леонид Кравчук
В России вой из-за слов Кравчука о Сталине и Гитлере / УНИАН

Слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин встречались во Львове перед началом Второй мировой войны, подняли на уши Россию.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобное поведение бывшего президента является недостойным.

"Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю", — сказал российский политик, пишут росСМИ.

Добавим, что заявление Кравчука активно обсуждают в соцсетях.

"Леонид Кравчук: "Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это - документ, это не является секретом". А кто в курсе? Это они в польском Львове встречались, в советском или уже при немецкой оккупации? И где именно во Львове? В Крыйивке?", - вопрошает политолог Владимир Корнилов.

"Ну этот лжекоммунист наверное сон свой рассказал. Эта тварь участвовала в уничтожении СССР. Молчал бы лучше", - добавил некий Дмитрий.

"Совсем кукуха у старого бандеровца съехала. Пора закапывать!", - отметил некий Роман Николаевич.

"А что вы, удивляетесь, от фейковой бандитской клоаки, что угодно можно услышать, всё от потолка несут, никакой ответственности, маразм крепчает, с каждым днём, неудачники по жизни, неучи, не по той стези пошли, а выбраться не могут, не себя, а народ мучают!", - возмутилась некая Лидия.

"И к ним потом Трамп присоединился...ну ,что бы уж совсем ...поактульней было..", - добавил некий пользователь Сети.

"Выстарел уже старик и совесть потерял", - сказала некий Аркадий.

Читайте также"Донбасс России не нужен": в России ответили Кравчуку о возвращении территорийНапомним, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук перечислил наиболее, по его мнению, действенные способы возвращения Крыма и Донбасса.

По его словам, Донбасс в будущем может вернуться под контроль украинских властей и самостоятельно.

А вот ситуация с Крымом, отметил Кравчук, не так однозначна, здесь нужен качественно иной подход, поскольку полуостров уже вошел "в систему российских отношений".

новости России Совет Федерации Иосиф Сталин Адольф Гитлер Владимир Джабаров Леонид Кравчук
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