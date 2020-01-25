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Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма

25 января 2020, 23:33

Экс-глава государства выделяет в данном вопросе значимость действий мирового сообщества.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук порассуждал о возвращении Крыма и Донбасса / Facebook Леонида Кравчука

Бывший президент Украины Леонид Кравчук перечислил наиболее, по его мнению, действенные способы возвращения Крыма и Донбасса.

В интервью телеканалу Прямой он заявил, что Донбасс в будущем может вернуться под контроль украинских властей и самостоятельно.

По словам Кравчука, ситуация с Крымом не так однозначна, здесь нужен качественно иной подход, поскольку полуостров уже вошел "в систему российских отношений".

"Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной", — сказал политик.

Читайте такжеВойна на Донбассе: Кравчук предложил собственную мирную формулуКравчук добавил, что ситуация с Крымом сложная, ее нельзя сравнивать с Донбассом, поэтому неизвестно, когда она сможет разрешиться.

Экс-президент подчеркнул, что Киев никогда не откажется от территориальной целостности и от Крыма. Однако способ возврата полуострова будет другим. И Кравчук затрудняется сказать, когда это может произойти.

Как ранее сообщалось, премьер-министру Алексею Гончаруку и его команде надо предоставить возможность поработать и показать результат, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, Кравчук сознался, что на минувших выборах президента отдал свой голос за кандидата Владимира Зеленского.

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