"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука

Леонид Кравчук / УНИАН

Премьер-министру Алексею Гончаруку и его команде надо предоставить возможность поработать и показать результат, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Если мы увидим, что за еще какое-то время, полгода – год, кроме слов ничего нет, тогда ставим вопрос об отставке", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

"Каждый из них чирикает по-своему, а хора нет, единства... Каждый воробей, сидящий на своей ветке, должен чирикать правильно. Но от этого чириканья ничего не меняется в государстве", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук дал хитрый совет Владимиру Зеленскому.