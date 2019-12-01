Кравчук заявил об "украинском княжестве", которое древнее России

Леонид Кравчук решил восстановить историческую справедливость / Фото: УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев обязан ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинское государство является более древним, нежели РФ.

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия – Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Кравчук выразил негодование по поводу того, что российская сторона считает себя "старшим братом" Украины. По его словам, Киев должен отстаивать историческую правду и "опираться на реальные вещи".

Ранее Кравчук заявлял, что на переговорах в нормандском формате президент Владимир Зеленский должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

Позже в Госудме заявили, что Кравчук дает "токсичные советы" Владимиру Зеленскому.