Кравчук заявил об "украинском княжестве", которое древнее России

Экс-глава государства возмущен тем, что Кремль считает себя "старшим братом".
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев обязан ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинское государство является более древним, нежели РФ.
"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия – Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.
Кравчук выразил негодование по поводу того, что российская сторона считает себя "старшим братом" Украины. По его словам, Киев должен отстаивать историческую правду и "опираться на реальные вещи".
Ранее Кравчук заявлял, что на переговорах в нормандском формате президент Владимир Зеленский должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.
Позже в Госудме заявили, что Кравчук дает "токсичные советы" Владимиру Зеленскому.