Слова Леонида Кравчука вывели из себя депутата Госдумы / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук дает "токсичные советы" Владимиру Зеленскому, заявил избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.

Таким образом он прокомментировал советы, которые Кравчук дал Зеленскому накануне саммита "нормандского форматат".

"Он столько наговорил негатива о встрече "нормандской четверки", но ни разу не произнес фразу о стремлении Украины к миру. Леонид Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели", – цитирует Бальбека Радио Спутник.

Он также считает, что у Кравчука "внутри еще бушует страсть к реваншу в стиле "Украина превыше всего".

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"Ну а в том, что касается якобы несоблюдения Будапештского меморандума, то Украина еще в 2002 году этот документ спрятала в дальний ящик стола", – добавил Бальбек и отметил, что Украина якобы "вместо нейтралитета" заявила о своем стремлении идти в НАТО и начала сотрудничать с альянсом, "который вряд ли можно назвать союзником России".

Напомним, ранее сообщалось о том, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.