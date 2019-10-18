Играют, как кот с мышкой: Кравчук рассказал, может ли Украина верить Западу

Леонид Кравчук рассказал, как добиться реальных перемен на Донбассе / Facebook Леонида Кравчука

Украина не является для стран Запада государством, в котором они очень заинтересованы, но они делают вид, что это так. И президент России Владимир Путин этим пользуется. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Они (страны Запада, - ред.) играют с Украиной как кот с мышкой", - сказал политик в интервью Обозревателю.

В качестве примера Кравчук привел ситуацию с Северным потоком-2. По его словам, в заявлениях Германия поддерживает Украину, но строит газопровод. В то же время Франция также заявляет о поддержке Украины, а потом президент Франции Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину и говорит о том, что Россия должна вернуться в G7.

В связи с этим экс-президент считает, что для того, чтобы достичь реальных перемен на Донбассе, не надо ссылаться на минский, нормандский или на другие форматы.

"А нужно собраться в Париже главам четырех государств, сесть за стол переговоров и написать дорожную карту установления мира на Донбассе", - отметил политик.

Читайте такжеКравчук рассказал, можно ли распустить "ЛДНР"По его словам, этот документ должен отвечать общенациональным интересам стран и глобальным интересам Европы.

"Если такой документ будет подписан, если он будет доведен до выполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть. Это не значит, что уже завтра всё изменится. Потребуется много времени. Но дорога будет открыта", - резюмировал Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук считает, что антироссийские санкции нужно применять не в отношении конкретных лиц, а в отношении государства Россия.