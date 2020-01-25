"Такой жизни у нас еще не было": Кравчук расхвалил президента Зеленского

Леонид Кравчук крайне доволен работой Зеленского на посту главы государства / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук сознался, что на минувших выборах президента отдал свой голос за кандидата Владимира Зеленского.

"Так как был Порошенко и Зеленский, я отдал преимущество Зеленскому, потому что хочу сказать, что, если бы Зеленского не было, нам нужно было бы его придумать. Потому что Зеленский начал новую жизнь в Украине", - политик заявил в эфире телеканала 112.

По словам Кравчука, он не намерен оценивать результаты роботы нынешнего украинского лидера. Однако твердо убежден, что "такой жизни у нас еще не было".

"Зеленский делает ту работу, которую кроме него никто не сделал бы никогда", - подытожил экс-президент.

Напомним, Зеленский сообщил о том, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

Также Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным.