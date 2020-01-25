"Такой жизни у нас еще не было": Кравчук расхвалил президента Зеленского

Экс-глава государства убежден, что новый президент уже сейчас принес стране много положительных изменений.
Первый президент Украины Леонид Кравчук сознался, что на минувших выборах президента отдал свой голос за кандидата Владимира Зеленского.
"Так как был Порошенко и Зеленский, я отдал преимущество Зеленскому, потому что хочу сказать, что, если бы Зеленского не было, нам нужно было бы его придумать. Потому что Зеленский начал новую жизнь в Украине", - политик заявил в эфире телеканала 112.
По словам Кравчука, он не намерен оценивать результаты роботы нынешнего украинского лидера. Однако твердо убежден, что "такой жизни у нас еще не было".
"Зеленский делает ту работу, которую кроме него никто не сделал бы никогда", - подытожил экс-президент.
Напомним, Зеленский сообщил о том, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.
Также Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным.