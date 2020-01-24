"Это ужасно": Зеленский предупредил об угрозе новой оккупации

Зеленский / @president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленсикй сообщил о том, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

В интервью израильскому СМИ, Зеленский заявил, что не видит возможности решения конфликта с Россией без возврата территорий.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу" в пятницу, 24 января.

Зеленский заявил, что оккупация территорий - серьезный прецедент для всего мира, дающий основания полагать, будто "так можно".

"И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский, предупреждая об оккупациях, которые могут последовать в дальнейшем.

Также Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным.