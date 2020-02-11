У Зеленского "упустили" очень важную деталь разговора с Меркель

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель / Фото: kremlin.ru

Во вторник, 11 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Но по наблюдениям Главреда, у Зеленского "забыли" об одной важной детали разговора.

Так, по информации пресс-службы федерального правительства Германии, "Канцлер и президент Зеленский, в частности, обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на Востоке Украины и отметили необходимость выполнения Минских соглашений, а также выводов нормандского саммита, который прошел 9 декабря 2019 года в Париже".

Также лидеры стран договорились продолжать поддерживать связь.

"Украинский лидер и канцлер Германии обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже" - сообщил у Зеленского.

Отметим, что в информации пресс-службы Офиса Зеленского, тема необходимости выполнения Минских соглашений была опущена и даже не упоминалась.

Как ранее писал Главред, 31 января Меркель поговорила с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пресс-службе Кремля пояснили, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине, а также Сирии и на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость сохранения мира в этих регионах.

Они также затронули "сделку веку" и "некоторые вопросы двусторонней повестки дня".

"Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога", – отмечается в сообщении.