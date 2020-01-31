Обсудили Украину: зачем Меркель срочно звонила Путину

Зачем Меркель срочно звонила Путину / Reuters

Немецкий канцлер Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ряд крайне важных вопросов. Был поднят и вопрос ситуации в Украине.

В пресс-службе Кремля пояснили, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине, а также Сирии и на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость сохранения мира в этих регионах.

Они также затронули "сделку веку" и "некоторые вопросы двусторонней повестки дня".

"Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога", – отмечается в сообщении.

Ранее посол Германии в РФ озвучил крайний срок запуска Северного потока 2. В ФРГ допускают сдвиги ранее намеченных сроков.

Напомним, 31 января президент Украины Владимир Зеленский провел официальный совместный брифинг для прессы – вместе с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим в Киев накануне. Мы уже сообщали, о чем говорили президент Украины и госсекретарь США.