Зеленский позвонил Меркель: стали известны детали переговоров

Ангела Меркель и Владимир Зеленский провели переговоры / president.gov.ua

Выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже, обсудили президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонных переговоров.

"Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Федеральный канцер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня", - рассказали в пресс-службе Офиса президента.

При этом собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

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Также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Напомним, ранее Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путины ситуацию в Украине.