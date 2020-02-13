Эксперт назвал условия для обмена послами с Россией

Украина и Россия отозвали своих послов после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе / Фото УНИАН

Пока что нет предпосылок для того, чтобы Украина в полном объеме восстановила дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский.

По его словам, на данный момент дипломатическими отношения между Киевом и Москвой сохраняются исключительно на уровне консульской помощи, потому что на территории России находятся очень много украинцев, в том числе в тюрьмах. При этом Корсунский назвал условия, при которых станет возможным обмен послами между Украиной и Россией.

"Пусть сначала выйдут с Донбасса, вернут Крым Украине, выплатят компенсации семьям погибших, восстановят инфраструктуру, а после этого мы будем готовы восстановить полноценные дипломатические отношения", – сказал эксперт в эфире ObozTV.

Пока что восстановление дипломатических отношений невозможно, считает он.

"Я не могу себе представить, при каких условиях мы сделаем вид, что все вопросы сняты с 2014 года. Потому про обмен послами речь может идти только тогда, когда со стороны Российской Федерации будут сделаны шаги, которые позволят восстановить дипломатические отношения в полном объеме. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок для этого", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия была бы не против обменяться послами с Украиной. При этом он не сообщил, кто может быть назначен на должность посла России в Украине.

Позже в МИД Украины отметили, что Киев не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами. Поэтому, по его словам, о кандидатурах говорить преждевременно.

Как известно, Украина и Россия отозвали своих послов после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Киев уволил посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, а Россия своего посла в Украине Михаила Зурабова уволила в июле 2016 года.