Обмен послами между Украиной и Россией: в украинском МИДе приняли решение

МИД Украины принял решение по поводу обмена послами с Россиией / РБК-Украина

Во вторник, 11 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", — сказано в ответе МИД на запрос Укринформа.

Отметим, Украина и Россия отозвали своих послов после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Киев уволил посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, а Россия своего посла в Украине Михаила Зурабова уволила в июле 2016 года.

Отметим, в соцсетях по поводу обмена послами активно дискутируют.

"Я объясню. Пример Финляндии. Они проиграли в войне, потеряли территорию. Но используя свое положение и добрые отношения с Россией - стали ведущей экономикой мира.И шведский язык (язык оккупанта) у них государственный, хотя разговаривает на нем менее 6% населения, и это не мешает им развиваться. И в НАТО они не вошли.Патриотизм - это не шаровары и трезубы из сада и арбузов, а благосостояние населения и экономическая мощь", - пишет Сергей Апостос.

"Необхідно було ще у 2014-му розривати дипломатичні стосунку, відразу після вторгнення російських агресорів в Крим і Донбас. І до деокупації тимчасово окупованих кремлівськими загарбниками українських земель ні про які дипломатичні обміни не може бути і мови. Абсолютно погоджуюся, що дійсно буде капітуляція України, якщо буде обмін послами до повної деокупації Криму і окремих районів Донбасу", - убежден Анатоалий Мазуренко.

"Бесхребетная украинская власть, как прошлая, так и нынешняя, не желают выполнять Законы Украины, не "оглашают состояние войны" с РФ...", - возмутился Сергей Додуляк.

Читайте такжеОбмен послами между Украиной и Россией: высказались у ПутинаНапомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия была бы не против обменяться послами с Украиной.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров в интервью Российской газете.

При этом он не сообщил, кто может быть назначен на должность посла России в Украине.