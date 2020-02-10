"Были бы не против": в МИД РФ намекнули на появление посла России в Украине

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее сделал громкое заявление о Донбассе, заявил, что Россия "была бы не против" обменяться послами с Украиной.

Как известно, официальные Киев и Москва отозвали своих послов в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров в интервью Российской газете.

При этом он не сообщил, кто может быть назначен на должность посла России в Украине.

Также Лавров отметил, что со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения", - добавил главный российский дипломат.

Напомним, ранее о том, что в Украине появится посол России, со ссылкой на источники в Кремле сообщил телеграм-канал Легитимный.

"Наш источник с Кремля сообщает, что в этом году в Украине появится посол Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская также поддержала идею возобновления дипломатических отношений между Киевом и Москвой на уровне послов.