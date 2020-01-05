"В Киеве появится посол России": Поклонская одобрила идею возобновления дипломатических отношений

Поклонская поддержала идею возобновление диплрматических отношений с Киевом / УНИАН

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее расхвалила новогоднее поздравление Зеленского, поддержала идею возобновления дипломатических отношений между Киевом и Москвой на уровне послов.

Отметим, о том, что в Украине появится посол России, со ссылкой на источники в Кремле сообщил телеграм-канал Легитимный.

"Наш источник с Кремля сообщает, что в этом году в Украине появится посол Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Так вот, Поклонская выразила надежду, что в ближайшее время российский посол приедет в Украину, и "наступит новый этап в развитии отношений двух стран".

По ее словам, главная задача – "прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами".

"С одной стороны, это понятно любому здравомыслящему человеку, а с другой — Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!", - высказалась Поклонская в своем телеграм-канале.

При этом Поклонская подчеркнула, что "наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта".

"Ну и, конечно же, поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли. В конце концов дикая орда националистов должна понять, что время шабаша прошло — пора научиться уважать других, пора соблюдать законы и порядок. И, например, за обливание журналистов мочой можно не только получить ответную порцию мести, но и отхватить приличный срок", - добавила депутат Госдумы.

Читайте такжеНовый разговор Зеленского и Путина: в Кремле раскрыли подробностиНапомним, ранее сообщалось, предпосылкой для серьезного улучшения российско-украинских отношений должны стать решительные шаги властей Украины против "националистических сил", заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если они (власти Украины, - ред.) осознают опасность всего того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится", - подчеркнула она.

Матвиенко также подчеркнула, что российский парламент неоднократно посылал сигналы Верховной Раде о необходимости диалога, но "это не воспринималось".