"Госпереворот" и "националисты": в РФ обвинили Раду в отказе от диалога

Валентина Матвиенко / УНИАН

Предпосылкой для серьезного улучшения российско-украинских отношений должны стать решительные шаги властей Украины против "националистических сил", заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если они (власти Украины, - ред.) осознают опасность всего того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится", - подчеркнула она.

Матвиенко также подчеркнула, что российский парламент неоднократно посылал сигналы Верховной Раде о необходимости диалога, но "это не воспринималось".

"Мы со своей стороны как Совет Федерации готовы подключиться (к межпарламентскому диалогу, - ред.). Будем надеется, что, может быть, с учетом нового состава Верховной рады такое движение станет реальным", - добавила председатель Совфеда.

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Напомним, ранее в России сделали новое заявление по вопросу обмена пленными. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о появлении "нового препятствия".