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Обмен послами между Украиной и Россией: высказались у Путина

10 февраля 2020, 14:56

Пресс-секретарь Путина заявил, что между Украиной и Россией на экспертном уровне определенные контакты имеют место.

Песков
Песков высказался об обмене послами с Украиной / УНИАН

Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, о кандидатурах говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее назвал контакт Путина с Зеленским плодотворным.

При этом Песков отметил, что такая готовность декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий еще не было", - сказал он.

Отметим, тема возможного обмена послами между Украиной и Россией активно обсуждается в Сети.

"Россия в очередной раз протягивает руку Киеву. Уверен, что в ответ Киев и Зеленский лично сделают какую-нибудь очередную гадость. А уж мерзости в словах и ждать не приходится - она и так непрерывно льётся", - пишет Виталий Третьяков.

"Интересно кого МИД РФ готовит в жертву правосекам в качестве посла?", - пишет некий пользователь Сети.

"До сих пор пока там правят бандеровцы никаких послов, лучше их послать на три смачных буквы русского алфавита", - пишет еще один пользователь Сети.

"На*уй с Крыма и Донбасса, тогда мы подумаем", - добавил некто под ником Белый мишка.


Читайте такжеЛавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на ДонбассеНапомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главного российского дипломата Сергея Лаврова о том, что РФ "была бы не против" обменяться послами с Украиной.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Киев не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – ответили в МИД Украины.

новости России послы дипломатические отношения Дмитрий Песков
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