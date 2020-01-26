"К весне сам пожелает встретиться": Песков назвал контакт Путина с Зеленским плодотворным

Песков назвал контакт Путина и Зеленского плодотворным / Reuters

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, который ранее отреагировал на "уход" Владислава Суркова.

По словам Пескова в эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 24, о рабочем контакте свидетельствуют последние события.

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".

Также Песков объяснил, почему не состоялась встреча Зеленского с Путиным в Израиле. Песков подчеркнул, что встречу двух лидеров в Иерусалиме было "просто физически" невозможно организовать.

Отметим, несостоявшуюся встречу Путина и Зеленскому обсуждают в Сети. Кто-то предположил, что к весне обстоятельства сложатся таким образом, что Путин сам пожелает встретиться с Зеленским.

"Я бы тоже не поехал на встречу с Путиным, это брехло всех достал. Всё смеялись над Зеленским, однако он снял неприкосновенность с депутатов и действительно делает что-то для народа. Но теперь всё на оборот, смеются над Путиным, а Зеленского уважают)", - пишет другой пользователь Сети.

"Чует собака, чье мясо съела. А в Давосе опять запел, что его страну клятые москали подрезали и разорвали в клочья", - отметил некто под ником Юрий Николаевич.

Читайте также"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитироватьНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку хочет непременно вернуть удерживаемых в РФ украинцев домой.

"Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России", - сказал президент.